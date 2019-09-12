جايين نستثمر في مصر.. سقوط عصابة أجنبية نصبت على عدد من المواطنين

نجحت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة في ضبط 3 أشخاص يحملون جنسيات دول أجنبية، لقيامهم بالاشتراك مع إحدى السيدات بتكوين تشكيل عصابي فيما بينهم، تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب جرائم النصب الإلكتروني والاستيلاء على مبالغ مالية من المواطنين.





وتلقت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من أحد المواطنين بتعرضه لواقعة نصب واستيلاء على أمواله، عقب تعرفه على سيدة تحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية على موقع التواصل الإجتماعى"فيس بوك" زعمت بأنها تملك مبلغ (سبعة ملايين وخمسمائة ألف دولار أمريكى)، وترغب فى إستثمارها فى بعض المجالات والأنشطة التجارية بالبلاد ، وطلبت منه تحويل مبلغ (186 ألف جنيه على أحد الحسابات البنكية كمصاريف شحن المبلغ المالى المشار إليه لإدخاله البلاد على دفعات).





وتشكل فريق بحث أسفرت جهوده عن أن وراء إرتكاب الواقعة 4 أشخاص (3 أشخاص يحملون جنسيات دول أجنبية - سبق إتهام أحدهم فى قضية "نصب إلكترونى"، سيدة "حاصلة على ليسانس"– مقيمين جميعًا بنطاق محافظة القاهرة) حيث قام المتهمين بتكوين تشكيل عصابى فيما بينهم تخصص فى الإستيلاء على أموال المواطنين بأسلوب إحتيالى عبر شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" مُستغلين مهارتهم فى التعامل مع تطبيقات الحاسب الآلى والهواتف المحمولة الحديثة وإنشاء صفحات إلكترونية إحتيالية "مقلدة" على مواقع التواصل الإجتماعى بأسماء وصفات منتحلة ويقوموا بمراسلة الأشخاص برسائل عشوائية زاعمين إمتلاكهم ملايين الدولارات الأمريكية ، ويرغبون فى إستثمارها فى الأنشطة التجارية بالبلاد بالإشتراك مع أحد الشركاء المصريين نظيــر حصوله على نسبة من أرباح تلـك الأنشطة ، وتلقى مبالغ مالية على حسابات بنكية بالبلاد بأسمائهم كرسوم شحن وتخليص جمركى لإدخالها للبلاد "خلافًا للحقيقة".





عقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة أمكن ضبط المتهمين، وعثر بحوزتهم على (20 هاتف محمول بداخلها شرائح هواتف "مصرية ، دولية" - 7 تحويلات مالية منسوبة لإحدى شركات تحويل الأموال تفيد قيامهم بتحويل مبالغ مالية لآخرين بإحدى الدول الأجنبية بلغت10 آلاف دولار أمريكى - كمية من كروت وشرائح هواتف محمولة تستخدم في نشاطهم الإجرامي - مبالغ مالية"عملات مختلفة" - جهاز حاسب آلى).



