قبل الإزالة.. كل ما تريد معرفته عن نظام التصالح في مخالفات البناء بالجيزة

واصلت محافظة الجيزة استقبال طلبات المواطنين بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها وفقا لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٦٣١ لسنة ٢٠١٩.



وتسهيلا على المواطنين، وجه اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بتيسير استقبال طلبات المواطنين للتصالح وتقنين الأوضاع، مؤكدا تقديم أوجه الدعم اللازمة للتسهيل على المواطنين خلال استقبال طلبات التصالح.



وأهاب المحافظ بالمواطنين من أصحاب الشأن الالتزام والتقدم بطلبات التصالح خلال المدة المحددة قانونًا لتلاشي حملات إزالة المخالفات المقرر تنفيذها للعقارات المخالفة، مشيرًا إلى أنه تسهيلا على المواطنين يتم سداد رسم فحص الطلب المقدم للتصالح وتقنين الأوضاع نقدًا أو وفقًا لطرق السداد الواردة بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي.



ولمنع حدوث مخالفات بناء جديدة، حذرت محافظة الجيزة المواطنين من الاستمرار فى ارتكاب مخالفات بناء جديدة بغرض التصالح عليها طبقًا لقانون التصالح فى مخالفات البناء، وكثفت حملاتها التي أسفرت عن ضبط عدد من مخالفات البناء الجديدة التى تم بناؤها فى الآونة الأخيرة بعد الإعلان عن البدء فى تلقى طلبات التصالح على بعض المخالفات البنائية طبقا لقانون التصالح، حيث أقبل بعض المواطنين على ارتكاب مخالفات بناء وزيادة أعمال غرف السطح المخالفة أو أدوار مخالفة بغرض التصالح بها بموجب قانون التصالح.



ووفقا لقانون التصالح فى مخالفات البناء الذى تم إقراره وجار تنفيذه لن يتم التسامح إلا فى بعض مخالفات البناء التى تم ارتكابها قبل 8 أبريل الماضى، وأنه ستتم إزالة أي مخالفات جديدة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.



وللتيسير على المواطنين، عملت محافظة الجيزة على تشكيل لجان فنية بالأحياء والمراكز والمدن والمنطقة الصناعية والاستثمارية تضم مهندسين استشاريين ومدنيين ومعماريين للبت فى طلبات التصالح والمنصوص عليها بالمادة الثانية من القانون، كما تم تشكيل لجنتين للتقييم مقابل التصالح بنطاق المحافظة.



وأعلنت المحافظة رسوم فحص طلبات التصالح وتقنين الأوضاع قد تحددت لمسطح الأعمال المخالفة حتى 250 مترًا مربعًا يتم دفع 500 جنيه رسوم وأكثر من 250 م2 وحتى 500 م2 يتم دفع 1000 جنيه، بينما أكثر من 500 م2 وحتى 1000 م2 يتم دفع رسوم 2000 جنيه، وأكثر من 1000 م2 وحتى 2000 م2 يتم دفع 3000 جنيه رسوم، أما أكثر من 2 آلاف م2 وحتى 4 آلاف م2 يتم دفع 4000 جنيه رسوم، وأكثر من 4 آلاف متر مربع يتم سداد 5000 جنيه رسوم.