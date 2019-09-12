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أخبار البلد

رئيس إنجيلية مصر يستقبل أمينة الاتحاد العالمي المسيحي للطلبة

الخميس 12/سبتمبر/2019 - 03:48 م
صدى البلد
كتب سامح سلام
استقبل الدكتور القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، رئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، صباح اليوم "الخميس"، الأمين العام للاتحاد العالمي المسيحي للطلبة ميرا جورج نعيمة وأيمن كرم الأمين المشارك للاتحاد، بحضور القس أرنست نادي رئيس مجلس التربية بسنودس النيل الإنجيلي.

وقال رئيس الإنجيلية خلال اللقاء "إننا نؤمن بأهمية الوحدة بين الكنائس، ونهدف دائمًا إلى دعم كل ما يحقق بناء وتعزيز روح العيش المشترك بسلام ومحبة، في مصر والشرق الأوسط".

وكان البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، قد استقبل، أمس الأربعاء، الأمين العام للاتحاد العالمي المسيحي للطلبة، أ. ميرا جورج نعيمة، وأ. أيمن كرم الأمين المشارك للاتحاد، بالمقر الباباوي بالكاتدرائية المرقسية الكبرى بالعباسية.

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