جهاز العاشر يكشف تفاصيل طرح 250 ورشة صناعية للشباب

قال المهندس خالد شاهين رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان، إن الجهاز يتحرك في إطار مبادرات الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم وتشغيل الشباب من خلال طرح الورش والوحدات الصناعية التي تساهم في تشغيل عدد كبير من الشباب وأصحاب المشروعات الصغيرة.



وأضاف أنه تم الانتهاء أكثر من 250 ورشة صناعية، في إطار توجه الدولة لإنشاء مجمعات صناعية مختلفة لخدمة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والاقتصاد المصري في الفترة المقبلة



وأعلن جهاز مدينة العاشر أن هناك 226 وحدة صناعية تم حجزها من إجمالي الوحدات الصناعية التي طرحت مؤخرا، وتقدم أصحابها وسددوا مقدمات الحجز المطلوبة لإثبات الجدية، وهذه الوحدات موزعة بين قطاعات صناعية مختلفة من شأنها تحقيق نقلة نوعية في الصناعة المصرية بتوسيع قاعدة الإنتاج الصناعي في مصر، وزيادة الاعتماد على الإنتاج المحلي في مصر بدلا من المستورد.



وتتبنى الدولة خطة طموحة للتوسع في إنشاء مجمعات صناعية متطورة على مستوى الجمهورية، وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي والتي تسعى إلى إنشاء أكثر من 4 آلاف مصنع جديد، وهو ما من شأنه تغيير خريطة التنمية في مصر، وضخ دماء جديدة في شرايين التصنيع في جميع أنحاء الجمهورية يستفيد بها أكثر من 42 ألف شاب.

