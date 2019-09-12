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توك شو

وجدوه بهذه الطريقة.. علماء يكتشفون كوكبا شبيها بالأرض.. شاهد

الخميس 12/سبتمبر/2019 - 01:49 م
كوكب الأرض
كوكب الأرض
شيرين عادل
عرضت فضائية "يورو نيوز" تقريرا بعنوان "علماء يكتشفون مياها في الغلاف الجوي لكوكب خارج نظامنا الشمسي".

وسجّل علماء من كلية لندن الجامعية سابقة بعد اكتشاف آثار ماء في الغلاف الجوي لكوكب شبيه بالأرض، يدور حول نجم بعيد، مقدمين الإثبات بذلك على أنّ عناصر أساسية من الحياة موجودة حقًا خارج نظامنا الشمسي.

وجاء في الدراسة أن العلماء تمكنوا من اكتشاف بخار مائي في غلاف كوكب "K2-18b" الذي يصنّف في خانة "الأرض الهائلة"، وهو تصنيف يستخدمه العلماء في وصف الكواكب التي تفوق الأرض حجمًا.

وتضيف الدراسة أن العلماء راقبوا ودرسوا نحو أربعة آلاف كوكب بأحجام وأنواع مختلفة، وأن السائل تم اكتشافه عبر استخدام مرصد هابل الفضائي (تلسكوب - مرصد فضائي تشغله وكالات عدة أبرزها "ناسا ووكالة الفضاء الأوروبية ومعهد مراصد علوم الفضاء).


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