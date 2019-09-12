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تعليم

تعرف على قواعد تقليل الاغتراب لطلاب تنسيق الدبلومات الفنية

الخميس 12/سبتمبر/2019 - 01:43 م
صدى البلد
نهلة الشربيني
تفتح وزارة التعليم العالي والبحث العلمي موقع التنسيق الالكتروني لتقليل الاغتراب (التحويلات ) اعتبارا من يوم السبت الموافق 14/9/2019 حتي يوم الاثنين الموافق 16/9/2019 .

وأشارت الوزارة إلى أن قواعد تقليل الاغتراب (التحويلات):

- التحويل بين الكليات الجامعية عن طريق موقع مكتب التنسيق على شبكة الإنترنت ووفقًا للشروط والقواعد المنظمة والصادرة من المجلس الأعلى للجامعات بهذا الشأن والمتضمنة ما يلي :-

- التحويل المناظر يكون في حدود الحد الأدنى للقطاع والنسبة المقررة من المجلس الأعلي للجامعات .
- التحويل غير المناظر باستيفاء الحد الأدنى للكلية المراد التحويل إليها وفي حدود النسبة المقررة.
- الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي .
- التحويل عن طريق موقع التنسيق الالكتروني فقط.
- لا توجد تحويلات ورقية.
- التحويل يكون لمرة واحدة فقط.
- استيفاء الشروط الإضافية للكلية المراد التحويل إليها(مثل اجتياز اختبار القدرات).
- تكون المفاضلة بين الطلاب علي اساس مجموع درجات الطالب.
- التحويلات بين المعاهد العالية الخاصة والمتوسطة.
- يسمح للطالب الذي تم ترشيحه في عملية التنسيق إلي إحدى المعاهد العالية الخاصة أو المتوسطة بالتقدم للتحويل الالكتروني فقط إلى معهد أخر في ذات التخصص أو تخصص أخر غير مناظر بشرط استيفاء الطالب للحد الأدنى المعلن للمعهد المراد التحويل إليه وفي ضوء النسبة المقررة والطاقة الاستيعابية وبأسبقية المجموع .
- لا توجد تحويلات ورقية.
- في جميع الحالات السابقة يكون تحويل الطالب لمرة واحدة فقط يتم باستيفاء الحد الأدني للمعهد المراد التحويل إليه وفي حدود النسبة المقررة والطاقة الاستيعابية.


ويمكن للطلاب الحصول على النتيجة عبر هذا الرابط :
https://tansik.egypt.gov.eg/application/

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