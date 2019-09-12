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اقتصاد

تراجع الدولار أمام الجنيه المصري خلال التعاملات اليوم

الخميس 12/سبتمبر/2019 - 01:43 م
صدى البلد
ولاء عبد الكريم
شهدت أسعار صرف الدولار تراجعا ملحوظا خلال تعاملات، اليوم الخميس، "نهاية التعاملات الأسبوعية" أمام الجنيه المصري في عدد من البنوك العاملة في مصر.

وتراجع الدولار أكثر من واحد جنيه وأربعين قرشا منذ بداية العام الحالي.

وطبقا لآخر تحديث ، تراجع سعر الدولار في البنك الأهلي المصري وبنك مصر بمقدار ثلاثة قروش، ليسجل 16.38 جنيه للشراء و16.48 جنيه للبيع، كما تراجع سعر الدولار في البنك التجاري الدولي ليسجل 16.36 جنيه للشراء و16.46 جنيه للبيع.

في حين، تراجع سعر الدولار في البنك العربي الإفريقي الدولي وبنك عودة والبنك التنمية الصناعية، قرشين ليسجل 16.38 جنيه للشراء و16.48 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي اليوناني والبنك العقاري العربي وبنك المشرق وكريدي أجريكول تراجع سعر الدولار قرشين ليسجل 16.39 جنيه للشراء و16.49 جنيه للبيع.

ويتحدد سعر الصرف في البنوك المصرية وفقا لآلية العرض والطلب التي بدأت مع تحرير سعر الصرف في 3 نوفمبر 2016.

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