ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

صورت زوجها عارياً.. النيابة تستأنف على قرار إخلاء سبيل ربة منزل في الدقهلية

الخميس 12/سبتمبر/2019 - 03:52 م
ضبط متهمة
ضبط متهمة
همت الحسينى
قضت محكمة جنح قسم أول المنصورة بإخلاء سبيل سيدة قامت بتخدير زوجها وتصويره عارياً، بكفالة قدرها 5 آلاف جنيه، فيما استأنفت النيابة على قرار المحكمة، لتقرر الأخيرة استمرار حبسها مع تحديد جلسة بعد غد، السبت 14-9-2019، لنظر استئناف النيابة أمام غرفة مشورة جنح مستأنف ثان المنصورة.

تعود الواقعة عندما تلقى اللواء فاضل عمار مدير امن الدقهلية اخطارا من اللواء السيد سلطان مدير المباحث الجنائية يفيد بقيام إسراء ا.ع  26 عاما بتخدير زوجها م م ا 55 عامًا وتصويره بعد خلع ملابسه وإكراهه على تبصيم دفترين إيصالات أمانة و10 عقود و10 أوراق علي بياض.

وتزوّج المجنى عليه من المتهمة بتاريخ 15-11-2018 بقائمة أثاث بلغت 475 ألف جنيه، وتوقيعه على وصل أمانة بمبلغ 30 ألف جنيه كضمان لإتمامه الزواج حيث إنها الزوجة الثانية.

وأكد محامى المجنى عليه ، أن المتهمة اشتكت زوجها بقائمة الأثاث بتاريخ 2-7-2019 على الرغم من سيطرتها على شقة الزوجية.

ترشيحاتنا

سعر الدولار اليوم الخميس 12- 9- 2019 وأسعار العملات الأجنبية.. فيديو

غرامة على نفاد بنزين السيارة في الطريق العام بـ قانون المرور الجديد.. تعرف عليها

تراجع الدولار أمام الجنيه المصري خلال التعاملات اليوم

ريم مصطفي بـ إطلالة مثيرة في حفل زفاف هنا الزاهد...شاهد

بـ فستان أنيق.. زوجة ماجد المصري تتألق في حفل زفاف هنا الزاهد وأحمد فهمي

المسابقات تكشف كيف يحصل الأهلي والزمالك وبيراميدز على راحة المباريات الأفريقية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شعلة نار وبدلة جريئة.. بيلا حديد بإطلالة جذابة

مكشوف الكتفين.. هند رضا في أحدث اطلالة لها

هنا الزاهد تثير ضجة على السوشيال ميديا بـ فساتين زفافها .. ما الأجمل؟