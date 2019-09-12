صورت زوجها عارياً.. النيابة تستأنف على قرار إخلاء سبيل ربة منزل في الدقهلية

قضت محكمة جنح قسم أول المنصورة بإخلاء سبيل سيدة قامت بتخدير زوجها وتصويره عارياً، بكفالة قدرها 5 آلاف جنيه، فيما استأنفت النيابة على قرار المحكمة، لتقرر الأخيرة استمرار حبسها مع تحديد جلسة بعد غد، السبت 14-9-2019، لنظر استئناف النيابة أمام غرفة مشورة جنح مستأنف ثان المنصورة.





تعود الواقعة عندما تلقى اللواء فاضل عمار مدير امن الدقهلية اخطارا من اللواء السيد سلطان مدير المباحث الجنائية يفيد بقيام إسراء ا.ع 26 عاما بتخدير زوجها م م ا 55 عامًا وتصويره بعد خلع ملابسه وإكراهه على تبصيم دفترين إيصالات أمانة و10 عقود و10 أوراق علي بياض.





وتزوّج المجنى عليه من المتهمة بتاريخ 15-11-2018 بقائمة أثاث بلغت 475 ألف جنيه، وتوقيعه على وصل أمانة بمبلغ 30 ألف جنيه كضمان لإتمامه الزواج حيث إنها الزوجة الثانية.



