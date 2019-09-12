تحديث الصناعة: رؤية لتطوير الصناعات اليدوية ضمن مستهدفات استراتيجية 2030

أكد الدكتور عمرو طه المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، أن قطاع الصناعات اليدوية في مصر يعد من أهم القطاعات التي تتعدى أهميتها فكرة الحفاظ على الهوية المصرية فقط.





وأكد خلال الندوة التي عقدها المركز المصري للدراسات الاقتصادية حول الصناعات اليدوية، علي وجود رؤية للتطوير في صورة مستهدفات استراتيجية مصر 2030، وتنبع أهمية هذه الصناعة من تمثيلها لقطاعات متعددة.



