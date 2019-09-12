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اقتصاد

تحديث الصناعة: رؤية لتطوير الصناعات اليدوية ضمن مستهدفات استراتيجية 2030

الخميس 12/سبتمبر/2019 - 03:20 م
صدى البلد
آية الجارحي
أكد الدكتور عمرو طه المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، أن قطاع الصناعات اليدوية في مصر يعد من أهم القطاعات التي تتعدى أهميتها فكرة الحفاظ على الهوية المصرية فقط.

وأكد خلال الندوة التي عقدها المركز المصري للدراسات الاقتصادية حول الصناعات اليدوية، علي وجود رؤية للتطوير في صورة مستهدفات استراتيجية مصر 2030، وتنبع أهمية هذه الصناعة من تمثيلها لقطاعات متعددة.

ولفت إلى أنها تواجه عدة مشكلات تتعلق بالعمالة والتسويق وهو ما يتم العمل على دراسته، مشيرا إلى إطلاق برنامج تحديث الصناعة للمشروعات الحرفية عام 2006 لتنمية الأسواق الداخلية للمنتجات، كما تم عام 2015 تسجيل العلامة التجارية "Creative Egypt" للصناعات الحرفية واليدوية المصرية.

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