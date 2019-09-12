البابا يدعو قيادات عالمية للفاتيكان للاتفاق على ميثاق للتعليم

دعا البابا فرنسيس قيادات سياسية وثقافية ودينية من مختلف أنحاء العالم لحضور اجتماع في الفاتيكان العام المقبل بهدف الاتفاق على "ميثاق عالمي للتعليم" لإعداد النشء بصورة أفضل للتحديات الاقتصادية والبيئية والاجتماعية.



وقال الفاتيكان إن الاجتماع الذي سيطلق عليه "تجديد التحالف التعليمي العالمي" سيعقد في 14 مايو بالفاتيكان وستسبقه مؤتمرات تتناول زوايا مختلفة.



ومن هذه الزوايا ترويج حقوق الانسان والسلام والحوار بين الأديان والهجرة والتعاون الدولي واللاجئين والعدالة الاقتصادية وحماية البيئة.



وقال البابا في رسالة مصورة إنه يأمل أن تستجيب لدعوته "شخصيات عامة موثوق بها مهتمة بمستقبل صغارنا".



ولم يذكر الفاتيكان أي تفاصيل عن المدعوين.



وستعقد المؤتمرات التحضيرية فيما بين هذا الشهر وشهر أبريل. وسيعقد أحدها في أبوظبي التي زارها البابا في فبراير. أما بقية المؤتمرات فستعقد في إيطاليا والفاتيكان.