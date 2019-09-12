المصري للدراسات الاقتصادية: مليون سيدة تعمل في الصناعات اليدوية

قالت الدكتورة عبلة عبد اللطيف، المدير التنفيذي للمركز المصري للدراسات الاقتصادية أن هناك نحو مليون سيدة مصرية تعمل بلقطاع الصناعات اليدوية، ولدينا وفرة في العمالة وتراث كبير ونجاحات منفردة، كما تم إنشاء غرفة لصناعة الحرف اليدوية منذ عدة سنوات، ومع ذلك لا نرى وزنًا حقيقيًا لهذا القطاع حتى الآن.









وأوضحت عبلة عبد اللطيف، خلال عرض دراسة أعدها المركز بعنوان "الصناعات اليدوية الفرص والتحديات"، أن المعلومات المتاحة عن هذا القطاع ضعيفة جدًا، لافتة إلى أن حجم السوق المحلية للصناعات اليدوية عام 2017 مثل نحو 3 مليارات جنيه، 81% منه للسائحين، و16% للمصريين، و1% للأجانب المقيمين في مصر و2% للبيع B2B ، وأضافت أن هناك منافسة كبيرة مع الصين ولكن لا تتوافر معلومات حول الحجم الحقيقي للسوق، وتوضح أرقام الصادرات لهذا القطاع أنها انخفضت من نحو 431 مليون دولار عام 2013 إلى 269 مليون دولار عام 2017، وفى المقابل تزيد الواردات خاصة من الصين.





وبلغ حجم الصادرات العالمية من الصناعات اليدوية نحو 146 مليار دولار عام 2016، وتشير المقارنة الدولية بين مصر ودول أخرى مثل فيتنام التي تصدر بنحو 1.9 مليار دولار، والهند التي بلغت قيمة صادراتها عام 2018 نحو 3.6 مليار دولار، إلى تدنى وضع مصر في هذا المجال، وأشارت الدراسة إلى إحدى أهم مشكلاتنا وهي عدم وجود أكواد لمنتجات الحرف اليدوية وهو ما يعنى أن أرقام الصادرات والواردات لهذا القطاع غير دقيقة، بعكس الهند التي لديها أكواد لكافة منتجاتها.



