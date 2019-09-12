بعد منع إستيراده.. المنتجين الزراعيين: لدينا اكتفاء ذاتى منه.. والمستورد ردئ

قال فريد واصل نقيب المنتجين الزراعيين ، إن إقدام الحكومة على وقف إستيراد الأرز من الخارج خطوة طيبة وتُحسب لوزارة التموين، حيثُ أن زراعة الأرز فل ظل الاستيراد تؤدى إلى خسائر فادحة للفلاح نتيجة ارتفاع تكلفة زراعته.



وأشار "واصل" خلال تصريحات لـ "صدى البلد" ، إلى أن الأرز المصري له جودة عالية ليس لها مثيل سواء الحبة العريضة أو الرفيعة، أما الأرز المستورد ردئ، موضحًا أن هذه الخطوة جاءت فى وقتها قبل بداية الموسم الجديد لحصاد الأرز حيثُ أن لدينا وفرة فى إنتاجه هذا العام .



ونوه "نقيب المنتجين الزراعيين" إلى أن الأعوام الماضية أضطرت وزارة التموين إلى الاستيراد لكى تزيد من عمل مضارب القطاع العام ، وذلك بعد أن أستولت مضارب القطاع الخاص على تبيض الأرز .



وأكد أن الحكومة طالبت من الفلاحين زراعة الذرة لإن الأرز شره للمياه فى الأعوام السابقة، ولكن لاتلتزم الحكومة فى النهاية بتسويق الذرة.



وكشف واصل عن أهم أسباب أزمات ارتفاع أسعار الأرز خلال الأعوام الماضية ومن أهمها، قلة مساحة الأرز المزروعة ، مع احتكار بعض التجار للأرز حتى يتعطش السوق ثم عرضه بالأسواق بأسعار مرتفعة.