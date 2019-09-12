ردود صادمة.. سألنا الطلاب مين بنى جامعة القاهرة ؟ ..شاهد

تعد جامعة القاهرة ثاني أقدم جامعة مصرية حيث تأسست كلياتها المختلفة في عهد محمد علي، بعد حملة مطالبة شعبية واسعة لإنشاء جامعة حديثة بقيادة مصطفى كامل وغيره، حيث تأسست في 21 ديسمبر 1908 تحت اسم الجامعة المصرية.



تجولت عدسة "صدى البلد" بين طلاب جامعة القاهرة ووجدت ان معظم الشباب يجهلون الأحداث التاريخية التي أدت لإنشاء جامعة القاهرة وأبرز الشخصيات التي ساهمت في إنشاء جامعة مصرية رغم عراقتها والأحداث التي تسبق إنشائها.



يعد جورجي زيدان صاحب مجلة الهلال من أوائل الشخصيات التي دعت لإنشاء الجامعة المصرية وسانده فيها مصطفى كامل حتى تم افتتاح الجامعة باسم "الجامعة المصرية" والتي أعيد تسميتها لاحقًا باسم "جامعة فؤاد الأول" ثم "جامعة القاهرة".



تعرض مشروع الجامعة للتوقف، لولا مساهمة الأميرة فاطمة ابنة الخديوى إسماعيل، حيث أعلنت الأميرة فاطمة عن رغبتها فى المساهمة الكفيلة بضمان استمرار المشروع، وكذا توطيد أساس جميع أركانه واتمكنت الاميرة فاطمة اسماعيل من انقاذ الجامعة.



فقد كانت الدار التي تقيم فيها الجامعة ليست ملكا لها، وكانت تنفق في كل عام لإيجارها أموالا كثيرة، وكانت الجامعة فى حاجة إليها، لإنفاقها فى سبل أخرى، كالإرساليات والتعليم وغير ذلك، هذا بالإضافة إلى أن هذه الدار (وكان موقعها مقر الجامعة الأمريكية الآن) لا تفي بحاجاتها، ولا تصلح لأن تكون مقرا ثابتا لها فأوقفت الاميرة فاطمة اسماعيل ستة أفدنة خصتها لبناء دار جديدة للجامعة.