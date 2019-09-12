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رياضة

صدمة جديدة.. ريال مدريد يعلن إصابة مودريتش

الخميس 12/سبتمبر/2019 - 02:19 م
لوكا مودريتش لاعب
لوكا مودريتش لاعب ريال مدريد
محمد السعيد
أعلن نادي ريال مدرديد الإسباني، إصابة لاعبه الكرواتي لوكا مودريتش، في مران اليوم، الخميس، استعدادا لمواجهة ليفانتي، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري الإسباني.

وقال ريال مدريد في بيان عبر موقعه الرسمي:" أن مودريتش يعاني من إصابة عضلية في الفخذ الأيمن، وسوف يخضع لمزيد من الفحوصات خلال الساعات المقبلة".

ويعامي ريال مدريد من الإصابات التي تضرب لاعبيه منذ بداية الموسم الجديد، حيث اصيب ماركو أسنيسيو بالرباط الصليبي، وإيسكو في الفخذ الأيمن، وتعرض هازارد لإصابة على مستوى الفخذ الأيمن قبل أن يتعافي النجم البلجيكي منها مؤخرا.

يذكر أن ريال مدريد يحتل المركز الرابع في جدول ترتيب الدروي الإسباني برصيد 5 نقاط، حيث فاز في مباراة واحدة، وتعادل في مواجهتين.

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