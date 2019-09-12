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مصنع للمفروشات.. جمال طه قصة نجاح شاب بمساعدة تنمية المشروعات.. فيديو

الخميس 12/سبتمبر/2019 - 03:08 م
جهاز تنمية المشروعات
جهاز تنمية المشروعات - أرشيفية
شيرين عادل
عرضت فضائية إكسترا نيوز، تقريرا عن تجربة ملهمة عاشها المواطن جمال طه كموظف بعيدا عن منزله بالإسكندرية، دفعته للعودة والبدء ببناء حلم حياته.

واستكمل جمال طه تحقيق حلم حياته وتنفيذ مشروعه بقرض مالى من جهاز تنمية المشروعات، دفعته لتوسيع مشروعه، وأعماله كانت هى أبرز مكاسب جمال من هذا المشروع.

نجح جمال طه بعد تنفيذ مشروعه مصنع المفروشات، من تكبد خسائر كبيرة، وساعده فى فتح منازل أسر 20 عاملا فى أقل من عامين بالإضافة لمنافذ توزيع متعددة بمحافظات الإسكندرية، كفر الشيخ، ودمياط .

يذكر أن جهاز تنمية المشروعات يقدم خدمات تسويقية وفنية يقدمها الجهاز، جعلت الوافدين إليه يقدمون على قروض مالية لتجعل الباب دائما مفتوحا أمام المشروعات الشبابية وغيرها.

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