اقتراح باعتبار ذكرى توقيع وثيقة الأخوة الإنسانية يوما عالميا

عقدت اللجنة الدولية العليا لتحقيق أهداف "وثيقة الأخوة الإنسانية من أجل السلام العالمي والعيش المشترك" أمس الأربعاء الحادي عشر من سبتمبر، اجتماعها الأول في بيت القديسة مرثا بحاضرة الفاتيكان، بعد تشكيلها في أغسطس المنصرم بقرار من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي -راعي تحقيق أهداف الوثيقة.



واختارت اللجنة أن تعقد اجتماعها الأول في هذا التاريخ الذي يتزامن مع ذكرى أحداث الحادي عشر من سبتمبر، الذي ارتكبت فيه واحدة من أبشع الجرائم الإرهابية؛ ليكون إشارة للرغبة في الحياة والبناء ، في الوقت الذي زرع فيه آخرون الموت والدمار، وأدى أعضاء اللجنة كل بحسب ديانته الصلاة من أجل ضحايا هذا الحادث المأساوي وكل ضحايا الإرهاب.



وخلال الجلسة الأولي للجنة، اختار الأعضاء، الأسقف ميغيل أنخيل أيوسو غيكسوتو، رئيسًا لاجتماعات اللجنة لمدة عام بالتناوب مع الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، وتم تشكيل المكتب التنفيذي للجنة من الدكتور سلطان الرميثي، والأب يؤانس لحظي جيد، وياسر حارب المهيري، إضافة إلى الأمين العام للجنة، كما قامت اللجنة بصياغة القوانين المنظمة التي ستحكم نشاط اللجنة.



ورحب قداسة بابا الفاتيكان بأعضاء وأمين عام اللجنة، موجهًا لهم عبارات الامتنان والتشجيع، وواصفًا إياهم بـ"صانعي الأخوة"، لكونهم في القلب من عملية صياغة سياسات إنسانية جديدة لا تعبر فقط عن "الأيدي الممدودة" ولكن كذلك "القلوب المنفتحة"، وقدم قداسته للأعضاء نسخة من وثيقة الأخوة الإنسانية التي أعدتها المكتبة الرسولية للفاتيكان.



كما أعربت اللجنة عن امتنانها لقداسة البابا فرانسيس، لترحيبه وتشجيعه لها، ولفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، على كلماته المحفزة، ولصاحب السمو محمد بن زايد، على الرعاية والدعم الذي يقدمه لعمل اللجنة، وتباشر اللجنة عملها باستقلالية وحياد من أجل أهداف الوثيقة، وحددت اللجنة بعض الخطوات الفعلية لبدء نشاطها، وتشمل هذه الخطوات تقديم مقترح للأمم المتحدة، لإعلان تاريخ توقيع الوثيقة يوما عالميا للأخوة الإنسانية، واتخاذ قرار بدعوة ممثلي الأديان الأخرى للمشاركة في اللجنة، واختارت اللجنة نيويورك لعقد اجتماعها المقبل.