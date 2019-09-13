على جنب يا أسطى .. نزول الركاب على الطريق جريمة مرورية وغرامة مالية على المخالفين

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا جمهوريًا رقم 452 لسنة 2019 بدعوة مجلس النواب للانعقاد لدور الانعقاد العادي الخامس من الفصل التشريعي الأول في تمام الساعة العاشرة صباح يوم الثلاثاء الموافق 2 من صفر سنة 1441 هـ الموافق الأول من أكتوبر سنة 2019.



وينتظر مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، مجموعة من التشريعات المهمة، المنتظر إقرارها بشكل نهائي خلال دور الانعقاد الخامس للمجلس، والذي يعتبر آخر دور انعقاد له، ويكون قد استوفى مدته القانونية وهي 5 سنوات.



ويعتبر قانون المرور الجديد من ضمن القوانين التي ينوي البرلمان إقرارها خلال دور الانعقاد الخامس، ويستعرض "صدى البلد" بعض البنود التي نصَّ عليها مشروع القانون الجديد.



تضمن قانون المرور الجديد عدد من الضوابط لسائقي مركبات الأجرة والملاكي، وضرورة اتباعها حتى لا يتم توقيع الغرامات عليهم، والتى تم تحديدها ما بين 100 و200 جنيه، حيث اعتبر مخالفة هذه الضوابط جريمة مرورية.



وتضمنت الجرائم عدم الإعلان عن تعريفة الركوب بصورة واضحة خارج وداخل مركبات نقل الركاب بالأجر، وعدم الالتزام باللون المقرر لطلاء مركبات نقل الركاب بالأجر، وعدم كتابة البيانات الواجبة علي مركبات النقل ونقل الركاب بالأجر، وفتح الباب الأيسر لمركبات نقل الركاب بالأجر، لتحميل أو إنزال الركاب بالطريق.



ونص القانون الجديد علي فر ض عقوبة غرامة لا تقل عن 100 جنية ولا تزيد عن 200 جنية ، لمن يقوم بهذه الجرائم، حيث يستهدف قانون المرور الجديد ردع المخالفات التي تشهدها مصر يوميًا لأسباب مختلفة يكمن أغلبها في تجاوز السرعة المقررة والسير عكس الاتجاه، ومواجهة جميع إشكاليات المرور فى مصر.