فتح التحويلات لطلاب النيل والمتفوقين ..الجمعة عبر هذا الرابط

تفتح وزارة التعليم العالي والبحث العلمي موقع التنسيق الالكتروني لتقليل الاغتراب (التحويلات ) للطلاب الناجحين من مدارس النيل الدولية والمتفوقين للعلوم والتكنولوجيا اعتبارا من يوم الجمعة 13/9/2019 حتى يوم السبت الموافق 14 /9 /2019 .



وأعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي فتح موقع التنسيق الالكترونى على شبكة الانترنت للطلاب الناجحين من مدارس النيل الدولية والمتفوقين للعلوم والتكنولوجيا لتسجيل رغباتهم للقبول فى الكليات والمعاهد لعام 2019 .



بلغ عدد الطلاب المرشحين من مدارس النيل الدولية 70 طالبا وطالبة، بينما بلغ عدد الطلاب المرشحين من مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا 371 طالبا وطالبة .



والتزم مكتب التنسيق عند ترشيح هؤلاء الطلاب بالنسب المقررة لتلك الشهادات وشروط وقواعد القبول الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات .



ويمكن للطلاب الحصول على النتائج عبر هذا الرابط: https://tansik.egypt.gov.eg/application/