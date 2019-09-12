محلل سياسي يكشف عن تحركات الجيش الليبي لاستعادة طرابلس.. فيديو

أكد محمد الزبيدي المحلل السياسي الليبي أن الجيش الليبي يجر المجموعات الإرهابية خارج المناطق السكنية لطردهم خارج ليبيا.



وأضاف المحلل السياسي الليبي خلال مداخلة هاتفية لفضائية dmc أن الجيش يضيق الخناق على هذه الميليشيات، مشيرا إلى أنه على الرغم من تحركات الجيش البطيئة بسبب قيام تلك الميليشيات باستخدام المواطنين كدروع بشرية والقوات المسلحة لا تريد وقوع خسائر كبيرة في صفوفها.



وتابع المحلل السياسي الليبي أن المجاميع الإرهابية أصيبت بحالة من الانقسامات داخل صفوفها وهو ما يساعد الجيش الليبي على إنجاز مهمته الوطنية.



وأشار المحلل السياسي الليبي الى أن الأمور تسير بشكل جيد ودخول طرابلس هي مسألة وقت ليس أكثر وسيتم القضاء على المجموعات الإرهابية.