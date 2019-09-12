ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

حبس شهرًا وغرامة 1000 جنيه.. عقوبات السير بدون رخصة أو لوحات معدنية بقانون المرور الجديد

الخميس 12/سبتمبر/2019 - 06:46 م
السير بدون رخص
السير بدون رخص
ماجدة بدوى - محمود فايد
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا جمهوريًا رقم 452 لسنة 2019 بدعوة مجلس النواب للانعقاد لدور الانعقاد العادي الخامس من الفصل التشريعي الأول في تمام الساعة العاشرة صباح يوم الثلاثاء الموافق 2 من صفر سنة 1441 هـ الموافق الأول من أكتوبر سنة 2019.

وينتظر مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، مجموعة من التشريعات المهمة، المنتظر إقرارها بشكل نهائي خلال دور الانعقاد الخامس للمجلس، والذي يعتبر آخر دور انعقاد له، ويكون قد استوفى مدته القانونية وهي 5 سنوات.

ويعتبر قانون المرور الجديد من ضمن القوانين التي ينوي البرلمان إقرارها خلال دور الانعقاد الخامس، ويستعرض "صدى البلد" بعض البنود التي نصَّ عليها مشروع القانون الجديد.

وانتشرت في الآونة الأخيرة تحرك العديد من السيارات علي الطرق العامة بدون أي لوحات معدنية، أو امتلاك أصحابها للرخص الخاصة بها، أو الامتلاك ولكن منتهية الصلاحية والمدد القانونية المقررة لها، وهو ما انتبه له قانون المرور الجديد ووضع عقوبات رادعة لمن يقوم بمثل هذه الأفعال التي اعتبرها جريمة مرورية من الفئة "ج".

ونص القانون علي أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن شهر وغرامة لا تقل عن 500 جنيه، ولا تزيد على 1000 جنيه أو باحدي هاتين العقوبتين، من عمل علي قيادة مركبة برخصة قيادة أو تسيير منتهية الصلاحية أو ملغاه أو معلقة، أو قيادة مركبة برخصة قيادة لا تجيز قيادتها، وعدم استعمال الأنوار الأمامية والخلفية أثناء السير أو الوقوف علي الطريق ليلا، وإيقاف مركبات النقل الثقيل ومركبات النقل الجماعي للركاب فى المناطق السكنية أو علي الطرق في غير الأماكن المصري بها، واستعمال المركبة في مواكب خاصة أو تجمعات دون تصريح، وقطر مركبة أو ملحقة دون اتخاذ تدابير الأمان اللازمة وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.

وتضمن الجرائم أيضا تركيب أجهزة تنبيه أو مصابيح تشابه المستخدمة في سيارات الإغاثة والطوارئ، وقيادة سيارة ينبعث منها دخان كثيف أو تتجاوز مكوناته النسب المقرر بقانون البيئة، وتلوين زجاج المركبات أو تركيب ستائر مخالفة أو ورق معتم أو زجاج بما يحب الرؤية مت كان غير مصر به من سلطة الترخيص ، وعدم وضع أو ثتبيت اللوحات المعدنية في المكان المخصص لها.

ويستهدف قانون المرور الجديد ردع المخالفات التي تشهدها مصر يوميًا لأسباب مختلفة يكمن أغلبها في تجاوز السرعة المقررة والسير عكس الاتجاه، ومواجهة جميع إشكاليات المرور فى مصر.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

يحدث في كفر الشيخ.. ضبط 1319 مخالفة مرورية و21 مركبة دون لوحات

قانون المرور الجديد ينتظر الإفراج في دور الانعقاد الخامس.. برلمانيون: يستهدف إعادة الانضباط إلى الشارع المصري.. يرصد المخالفات إلكترونيا.. وسيشدد العقوبات على المخالفين

بعد تداول فيديو لـ سيارة على فيسبوك .. اعرف عقوبة السير بدون لوحات في قانون المرور الجديد

احذر من التخميس بالسيارات في الطرق..عقوبات تصل للحبس وغرامة 20000 جنيه بقانون المرور الجديد

قانون المرور الجديد.. البرلمان ينتظر دور الانعقاد الخامس لحسمه.. حظر القيادة تحت سن 18 عاما.. وغرامات على كسر مواكب المسئولين

الحبس وغرامة 1000 جنيه لسائقي الأجرة.. عقوبة مخالفة التعريفة وزيادة الركاب وخط السير

ترشيحاتنا

مدرس ثانوى يمسح الماكياج من وجوه التلميذات..لهذا السبب..فيديو

شاهد.. تاتو تامر هجرس في أحدث ظهور للفنان

بـ مايوه أسود .. نانسي عجرم تشعل السوشيال ميديا

أيهما أفضل الذكر أم الصلاة.. المفتي السابق يجيب

هنا الزاهد تثير ضجة على السوشيال ميديا بـ فساتين زفافها .. ما الأجمل؟

علمى وأدبى .. تعرف على نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية 2019

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تجميع قمامة ومخلفات.. زيارات مفاجئة لمراكز الشباب للوقوف على تطويرها

20 صورة تكشف كواليس مراسم قرعة الدورى الممتاز

حكاية 200 عام من التاريخ في قصر محمد علي بشبرا الخيمة.. صور