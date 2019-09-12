بين المنقوش والمجسم.. تتألق النجمات بـ فساتين سامو هجرس

أشتهر المصمم سامو هجرس بتصاميمه الفاخرة والأنيقة التى تبرز جمال كل من يرتديها، ويعد سامو هجرس من أشهر مصممي الوطن العربي حيث تتميز تصميماته بالفخامة والتنوع.





ويلفت سامو هجرس الأنظار في كل تصميم يصممه، حيث تتميز تصميماته بأفخم الأقمشة التى تناسب جميع الأذواق والتى تكون لافتة، وأهم ما يميزه أنه غير تقليدي في تصميماته ويختار ما يناسب الأجسام والأذواق المختلفة.



وصمم هجرس العديد من فساتين المشاهير والتي تميزت بالأناقة والتنوع بين المنفوش والمجسم.



ومن أبرز النجمات اللائي تألقن بفساتين زفاف هجرس:

- المطربة كارمن سليمان

- الفنانة شيماء سيف

- الفنانة هنا الزاهد

- زوجة الممثل محمود حافظ

- زوجة المطرب مينا عطا

- الإعلامية فرح علي



وفي هذا السياق أبدع مصمم الأزياء المصري سامو هجرس، في تصميم فستان زفاف زوجته الذي تميز بأناقته وابتعاده عن التقليد، واتسم الفستان بالإبداع واعتبر هذا الفستان وش السعد عليه.

