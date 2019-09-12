ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

بين المنقوش والمجسم.. تتألق النجمات بـ فساتين سامو هجرس

الخميس 12/سبتمبر/2019 - 03:37 م
سامو هجرس
سامو هجرس
قسم المرأه
أشتهر المصمم سامو هجرس بتصاميمه الفاخرة والأنيقة التى تبرز جمال كل من يرتديها، ويعد سامو هجرس من أشهر مصممي الوطن العربي حيث تتميز تصميماته بالفخامة والتنوع.


ويلفت سامو هجرس الأنظار في كل تصميم يصممه، حيث تتميز تصميماته بأفخم الأقمشة التى تناسب جميع الأذواق والتى تكون لافتة، وأهم ما يميزه أنه غير تقليدي في تصميماته ويختار ما يناسب الأجسام والأذواق المختلفة.

وصمم هجرس العديد من فساتين المشاهير والتي تميزت بالأناقة والتنوع بين المنفوش والمجسم.

ومن أبرز النجمات اللائي تألقن بفساتين زفاف هجرس:
- المطربة كارمن سليمان
- الفنانة شيماء سيف
- الفنانة هنا الزاهد
- زوجة الممثل محمود حافظ
- زوجة المطرب مينا عطا
- الإعلامية فرح علي

وفي هذا السياق أبدع مصمم الأزياء المصري سامو هجرس، في تصميم فستان زفاف زوجته الذي تميز بأناقته وابتعاده عن التقليد، واتسم الفستان بالإبداع واعتبر هذا الفستان وش السعد عليه.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

هنا الزاهد.. مصمم أزياء يكشف مدة عمل فستان زفافها

بث مباشر من حفل زفاف هنا الزاهد وأحمد فهمى

الصور الأولى من حفل زفاف احمد فهمى وهنا الزاهد

احمد فهمى وهنا الزاهد يرقصان على أغنية يا ناس في حفل زفافهما ..فيديو

هنا الزاهد تثير ضجة على السوشيال ميديا بـ فساتين زفافها .. ما الأجمل؟

بعد تصميمه فستان هنا الزاهد.. شاهد أشهر تصميمات سامو هجرس .. صور

ترشيحاتنا

تعرف على مباريات الأسبوع الأول من الدوري المصري 2019 /2020

شاهد.. رسالة هبة مجدي إلى العروسين أحمد فهمي وهنا الزاهد

شاهد | أحمد فهمي يحمل هنا الزاهد ويرقصان سلو

أحمد فهمي يقبل هنا الزاهد في حفل زفافهما.. فيديو

مع سبق الإصرار.. أم تقتل فلذة كبدها بالوجبات السريعة

حفل زفاف هنا الزاهد واحمد فهمي.. كندا علوش تتغزل في زوجها عمرو يوسف

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شعلة نار وبدلة جريئة.. بيلا حديد بإطلالة جذابة

مكشوف الكتفين.. هند رضا في أحدث اطلالة لها

هنا الزاهد تثير ضجة على السوشيال ميديا بـ فساتين زفافها .. ما الأجمل؟