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اقتصاد

شعبة الصرافة تكشف أسباب تراجع الدولار أمام الجنيه

الخميس 12/سبتمبر/2019 - 02:12 م
صدى البلد
ولاء عبد الكريم
قال على الحريرى سكرتير شعبة الصرافة باتحاد الغرف التجارية إن الدولار حقق تراجعات غير مسبوقة بالصرفات بالتزامن مع إنخفاض سعره المتواصل بالبنوك خاصة منذ بداية هذا العام.

واضاف الحريرى فى تصريحات خاصة " صدى البلد " ان سعر الدولار سجل بمتوسط تعاملات اليوم في شركات الصرافة انخفاض 3 قروش ليسجل 16.38 جنيه للشراء و16.48 جنيه للبيع ، مؤكدا على التزام كافة الصرافات بالأسعار الصادرة من البنك المركزي.

ولفت الى ان الاسباب التى ادت الى تراجع الدولار هى ارتفاع تدفق النقد الأجنبي للسوق المصري والجهاز المصرفي منذ بداية العام الجاري وحتى الآن ، خاصة بعد دخول 2 مليار دولار البنك المركزي قيمة الشريحة الخامسة من قرض صندوق النقد الدولي، اضافة الى 4 مليارات دولار قيمة سندات دولارية باعتها وزارة المالية في الأسواق الدولية.

وارجع الحريرى تراجع الدولار الى تدفقات العملات الأجنبية بنحو 4 مليارات دولار من صناديق عالمية للاستثمار في الأوراق المالية وأدوات الدين المحلية، إلى جانب 4 مليارات دولار تنازلات من العملاء عن العملات الأجنبية خلال فبراير الماضي

تجدر الاشارة الى انه شهدت أسعار صرف الدولار تراجعا ملحوظا خلال تعاملات، اليوم الخميس 12 سبتمبر 2019، "نهاية التعاملات الأسبوعية" أمام الجنيه المصري في عدد من البنوك العاملة في مصر.

وتراجع الدولار أكثر من واحد جنيه وأربعين قرشا منذ بداية العام الحالي.

وطبقا لآخر تحديث ، تراجع سعر الدولار في البنك الأهلي المصري وبنك مصر بمقدار ثلاثة قروش، ليسجل 16.38 جنيه للشراء و16.48 جنيه للبيع، كما تراجع سعر الدولار في البنك التجاري الدولي ليسجل 16.36 جنيه للشراء و16.46 جنيه للبيع.

في حين، تراجع سعر الدولار في البنك العربي الإفريقي الدولي وبنك عودة والبنك التنمية الصناعية، قرشين ليسجل 16.38 جنيه للشراء و16.48 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي اليوناني والبنك العقاري العربي وبنك المشرق وكريدي أجريكول تراجع سعر الدولار قرشين ليسجل 16.39 جنيه للشراء و16.49 جنيه للبيع.

ويتحدد سعر الصرف في البنوك المصرية وفقا لآلية العرض والطلب التي بدأت مع تحرير سعر الصرف في 3 نوفمبر 2016.

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