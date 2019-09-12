ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

السلطات المغربية تحسم سبب وفاة عالم نووي مصري على أراضيها

الخميس 12/سبتمبر/2019 - 02:17 م
العالم المصري أبو
العالم المصري أبو بكر رمضان
أحمد محرم
نقلت قناة "روسيا اليوم" عن مصدر قضائي مغربي أن تشريحًا طبيًا أجراه ثلاثة أطباء على جثة العالم النووي المصري، أبو بكر عبد المنعم رمضان أحمد، أثبت أن وفاته كانت طبيعية وناجمة عن اعتلال وتضخم في عضلة القلب.

وأكد المصدر القضائي، أن الفحوصات التي أجرتها شعبة المخدرات والسموم الشرعية التابعة لمختبر الشرطة العلمية بالدار البيضاء على عينات أخذت من محتوى معدة وإفرازات الراحل، أكدت بدورها عدم وجود أي مواد سامة.

وأضاف المصدر أن التحاليل المخبرية المنجزة على العقاقير الطبية والسوائل المحجوزة بغرفة الفقيد أكدت عدم احتوائها على أي مواد مخدرة أو سامة، كما أن تحليل العينة البولية بين وجود مادة "أبوبروفين" التي تعتبر من الفئة العلاجية المضادة للالتهاب، ولا تحتوي هي الأخرى على أي مواد عضوية مخدرة أو سامة.

وكان العالم المصري المتوفى يشارك في مؤتمر إقليمي بمدينة مراكش، قبل أن يصاب بوعكة صحية في 5 سبتمبر الجاري، فارق على إثرها الحياة قبل وصوله إلى المستشفى، الأمر الذي دفع بالنيابة العامة بمراكش إلى المطالبة بإخضاع جثته للتشريح الطبي قبل ترحيلها إلى مصر.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أسباب وأعراض تؤكد إصابتك بالفشل الكلوي

تفاصيل جديدة عن وفاة العالم النووي المصري في المغرب

القصة الكاملة لـ وفاة العالم النووي المصري في المغرب

كان متواضع .. أسرة العالم المصرى المتوفى بالمغرب: ننتظر جثمانه وموته فجعنا

ترشيحاتنا

ترتيب مباريات الزمالك فى الدور الأول للدورى موسم 2019-2020

بـ مايوه أسود .. نانسي عجرم تشعل السوشيال ميديا

المسابقات تكشف كيف يحصل الأهلي والزمالك وبيراميدز على راحة المباريات الأفريقية

يا ساتر يارب.. أول رد فعل من سموحة بعد مواجهة الأهلي في الجولة الأولى بـ الدوري الجديد

مكالمة جنسية وحبل غسيل.. اعترافات مثيرة لطالبة شنقت أمها.. ضبطتها تتحدث مع حبيبها

ميسي : إدارة برشلونة لم تفاوضني لتجديد العقد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شعلة نار وبدلة جريئة.. بيلا حديد بإطلالة جذابة

مكشوف الكتفين.. هند رضا في أحدث اطلالة لها

هنا الزاهد تثير ضجة على السوشيال ميديا بـ فساتين زفافها .. ما الأجمل؟