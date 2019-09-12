ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

رجال يد الأهلي يواجه هليوبوليس اليوم في الدوري

الخميس 12/سبتمبر/2019 - 02:19 م
صدى البلد
عبدالحكيم أبوعلم
يخوض الفريق الأول لكرة اليد «رجال» بالنادي الأهلي مواجهة مهمة اليوم الخميس أمام فريق هليوبوليس في إطار منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في الثامنة مساء اليوم على صالة نادي هليوبوليس بالشروق، ويسعى الأهلي إلى مواصلة العروض القوية وتحقيق الفوز، بعد تغلبه على الطيران في الجولة الأولى من البطولة.

ويغيب عن الفريق في مباراة اليوم كل من إسلام حسن ومحمود فايز وممدوح طه للإصابة.

واستعد الفريق بشكل قوي بعد خوض اللاعبين تدريبات مكثفة على مدار الأيام الماضية.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شباب اليد بالأهلي يواجه حدائق الأهرام اليوم في دوري المرتبط

ترشيحاتنا

شاهد.. أغنية أكرم حسنى لـ هنا الزاهد وأحمد فهمى فى حفل زفافهما

عقب إهانته جماهير الأهلى.. مصطفى يونس: شيكابالا لاعب موهوب ومميز

فوائد وضع الثلج خلف الرقبة لمدة 15 دقيقة.. النتيجة صادمة

شعلة نار وبدلة جريئة.. بيلا حديد بإطلالة جذابة

شاهد .. كريم عبد العزيز ومصطفى شعبان ويوسف الشريف فى حفل زفاف هنا الزاهد

مصدر: النائب العام السابق يعود لمنصة القضاء

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شعلة نار وبدلة جريئة.. بيلا حديد بإطلالة جذابة

مكشوف الكتفين.. هند رضا في أحدث اطلالة لها

هنا الزاهد تثير ضجة على السوشيال ميديا بـ فساتين زفافها .. ما الأجمل؟