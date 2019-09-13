حياة كريمة.. المبادرة الرئاسية تغزو بني سويف.. أجندة عمل ميداني ومكتبي.. وخطة محكمة لتحديد الأماكن ذات الأولية والخدمات المستهدف تحسينها

خدمات ومرافق وتوفير فرص عمل أبرز فعاليات المبادرة

اختيار 20 قرية من القرى الأكثر احتياجا لتطوير مستوى الخدمات بها

توفير 17 مليونا و500 ألف جنيه للبدء في 5 قرى منها







يعمل الجهاز التنفيذي بمحافظة بني سويف من خلال خطة وخطوات عملية لتنفيذ تكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء الخاصة بتنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، بهدف رفع مستوى جودة الحياة لأهالي القرى الأكثر احتياجا من خلال دعم احتياجاتهم الأساسية من خدمات ومرافق وتوفير فرص عمل.وتم وضع أجندة عمل ميداني ومكتبي بحضور التنفيذيين المعنيين وممثلي الجمعيات الأهلية والقطاع الخاص وأعضاء المجلس الاقتصادي الاستشاري ووحدة التنمية الاقتصادية لحصر احتياجات القرى وتحديد الأولويات، حيث تم "من خلال هذه الجهود التنفيذية" إعداد خريطة تنموية تحتوي على أهداف ورؤية متفق عليها و تتسق مع رؤية مصر 2030 وتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن، وتتضمن خطوات عملية كمشروعات تنموية وخدمية وحزمة توعوية ضمن أهداف التنمية المستدامة، وتحديد الأماكن ذات الأولية والخدمات المستهدف تحسينها والدفع بها ، وذلك لتحقيق أكبر استفادة من المبادرة الرئاسية " حياة كريمة "، حيث يتسابق الجميع حاليا في تنفيذها،بجانب جهود الحكومة في تسهيل تنفيذ كافة الجهود والخطط التي يتبناها المجتمع المدني في هذا المجال.وبعض هذه الجهود المنفذة تحت مظلة وأهداف توفير حياة كريمة للمواطنين، حيث تم من خلال التنسيق مع وزارة التنمية المحلية " اختيار 20 قرية من القرى الأكثر احتياجا لتطوير مستوى الخدمات بها، وقد تم بالفعل توفير 17 مليونا و500 ألف جنيه للبدء في 5 قرى منها، وذلك بالإضافة إلى إطلاق مبادرة القوافل التنموية الشاملة،والتي تشمل دعم الخدمات الصحية من خلال القوافل الطبية بجانب قوافل توعوية وتثقيفية في كافة جوانب حياة المواطن ، وذلك من خلال شراكة مجتمعية رائدة بالإضافة إلى دمج جهود جامعة بني سويف في هذا الشأن،حيث تم استهداف 225 قرية وتوابعها، وبدأت تلك القوافل عملها بالفعل في عدد من القرى، مشيرا إلى أنه تم خلال عام تنظيم أكثر من 100 قافلة من خلال مديرية الصحة والتعاون مع جامعتي بني سويف والنهضة ومؤسسات المجتمع المدني.جدير بالذكر أنه تم افتتاح 11 منفذا ببني سويف للبيع وتم إتاحتها للشباب القروي ودعمهم من خلال قروض من إدارة بناء وتنمية القرية بالمحافظة، وذلك ضمن خطة لإقامة منافذ لبيع السلع الأساسية بسعر الجملة على مستوى 40 مجلسا قرويا، وذلك يحقق فائدتين رئيسيتين وهما: توفير فرص عمل للشباب، وتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة للمواطنين في القرى الأكثر احتياجًا، وذلك بالإضافة إلى أنه تم تشكيل وحدة للتنمية الاقتصادية تختص بوضع الرؤية والخطط والإشراف على تنفيذها لتنمية شاملة بالقرى السويفية، بالإضافة إلى تشكيل أول مجلس استشاري يضم المجتمع المدني والقطاع الخاص من الخبراء والأساتذة للدفع بخطة التنمية الشاملة بالمحافظة بشكل عام والقرى الأكثر احتياجًا بصفة خاصة.كما تم تنفيذ العديد من المبادرات التنموية بالتعاون مع القطاع الخاص والجمعيات الأهلية والتي أسفرت عن نتائج فعلية على أرض الواقع منها افتتاح مستشفيات ومجمعات طبية بتكلفة وصلت إلى 100 مليون جنيه والتي دعمت مستوى الخدمة الصحية بالقرى.وتجدر الإشارة إلى أن نصيب محافظة بني سويف يبلغ 31 قرية ضمن المبادرة الرئاسية التي تنفذها جمعية الأورمان وصندوق تحيا مصر بالشراكة مع عدد من مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص، حيث يمول صندوق تحيا مصر تطوير 17 قرية ، والباقي تموله جمعية الأورمان التي تشرف على تنفيذ المشروع بأكمله بالشراكة مع البنك الأهلي المصري، وشركة المراسم الدولية، موضحا أن المشروع يتضمن تطوير 925 منزل بمتوسط 30 منزل في القرية الواحدة ، موزعة بواقع : 5 قرى بمركز الفشن، و4 قرى بمركز سمسطا،9 قرى بمراكز اهناسيا، 3 قرى بمركز الواسطى، 6 قرى بمركز بني سويف ، 2 قرية بمركز ببا ، 2قرية بمركز ناصر، وتشمل أعمال إعمار المنازل المتهالكة عمل المحارات والدهانات و تركيب النجارة وتعريش المنزل، وتركيب السيراميك والأرضيات لكل منزل والسباكة الداخلية بالاحواض وأطقم الحمام وتركيب الوصلات الكهرباء الداخلية، لافتا إلى أنه بالفعل تم الانتهاء"ضمن المبادرة "من إعادة تأهيل وإعمار 120 منزلا في 4 قرى هي( الظموط بالفشن، عزبة محي بسمسطا، فرج منصور باهناسيا، الصعايدة بالواسطى) ، مؤكدا على أن العمل في باقي القرى يسير على حسب التوقيتات المحددة ، وأن المحافظة تقوم بكافة التسهيلات اللازمة لتنفيذ المشروع والذي يأتي بالتوازي مع الجهود الأخرى في المجال.ويذكر أن جمعية الأورمان شريك أساسي للمحافظة في مجال تحسين مستوى معيشة المواطن وتوفير متطلباته واحتياجاته الأساسية بالمستويات المطلوبة واللائقة، حيث شهدت الـ 12 شهر الماضية (تحديدا من سبتمير2018 حتى أغسطس2019) تنفيذ العديد من البرامج التنموية عن طريق الجمعية، ففي القطاع الطبي وتقديم الخدمات الصحية، وتم تنفيذ 60 قافلة طبية "خلال الفترة المذكورة "تمكنت خلالها من الكشف على أكثر من 25 ألف حالة بمتوسط 500 حالة في القافلة الواحدة ،حيث يتم تنظيم 5 قوافل طبية في الشهر الواحد في العديد من التخصصات الطبية المتنوعة " باطنة ،نساء،أطفال،عظام ،قلب،جلدية".كما تم تنظيم " خلال تلك الفترة " تنظيم 24 قافلة لعلاج أمراض العيون بواقع 2 قافلة شهريًا، والتي تمكنت من الكشف على ما يقرب من 20 ألف حالة، وإجراء 1000 عملية عيون "مياه بيضاء ، مياه زرقاء ، قرنية ، شبكية " ،وذلك بجانب تنفيذ 598عملية قلب في مختلف النوعيات والتي شملت"قسطرة تداخلية ، ثقب،قلب مفتوح، تركيب دعامات "وذلك للحالات المرضية التي ليس لها علاج على نفقة الدولة أو مستفيدة من خدمة تأمين صحي.وفي مجال تمويل ودعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وتوفير فرص العمل، فقد تم"خلال الفترة المذكورة" تقديم 240 قرضا بإجمالي 5 ملايين و40 ألف جنيه لدعم بعض الفئات الأولى بالرعاية والمرأة والشباب من خلال تسليم مشروعات تنموية صغيرة ومتناهية الصغر، وتوفير رؤوس ماشية وتوفير الأعلاف والأدوية اللازمة لها، وذلك من خلال قروض حسنة،إذ تبلغ قيمة القرض الواحد 21 ألف جنيه ،ليسترد 50% من قيمته في صورة أقساط على مدة 3 سنوات، والـ 50% الآخرى يتم إعفاء المواطن من سدادها.كما تم تنفيذ 140 مشروع كشك بتكلفة إجمالية 2 مليون و800 ألف جنيه، والتي استفاد منها 140 أسرة وأصبح لديها مشروع صغير يدر دخلا ويوفر حياة كريمة لها، حيث يتم تنفيذ 14 مشروع كشك في الشهر الواحد،تكلفة الكشك الواحد 20 ألف جنيه والذي يتضمن :جسم الكشك ، وبضاعة بمبلغ 5 آلاف جنيه، وعداد كهرباء ، وثلاجة.وفي مجالات التكافل الاجتماعي ومساعدة الفئات الأولى بالرعاية والأسر الأكثر احتياجًا وخدمة ذوي الإعاقة،فقد تقديم 140 مساعدة لتجهيز الفتيات اليتيمات بقيمة إجمالية 1 مليون و400 ألف جنيه،حيث يتم تقديم 20 مساعدات زواج للأيتام ومحدودي الدخل بواقع 10 آلاف جنيه للحالة الواحدة،وذلك بالإضافة إلى توفير أجهزة تعويضية للأشخاص ذوي الإعاقة،والتي تشتمل على أطراف صناعية،كراسي متحركة،سماعات طبية...)،وذلك بناء على تقرير طبي وبحث حالة بمعرفة مديرية التضامن الاجتماعي .وبالنسبة للمساعدات الموسمية المقدمة من الجمعية للفئات الأولى بالرعاية خلال المواسم والمناسبات الدينية فقد تم توزيع 12 ألف كرتونة مواد غذائية و56 طن من اللحوم خلال شهر رمضان الماضي، علاوة على توزيع 15 ألف لحاف وبطانية خلال موسم الشتاء الماضي، وذلك علاوة على تركيب 455 وصلة مياه بتكلفة 1 مليون و360 ألف جنيه، و27 وصلة كهرباء بقيمة 67 ألف جنيه للأسر الأكثر احتياجا.