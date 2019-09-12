اليونيسكو: نركز على دور المرأة فى ترشيد المياه

قال بشر إمام كبير أخصائي برامج علوم المياه لمنظمة اليونيسكو، إن أهداف التنمية المستدامة تتميز بالتركيز على كل ما يتعلق بالإنسان، وأنها تركز على حقوق الانسان وتهدف لتمكين المرأة.



جاء ذلك خلال ورشة عمل الأمم المتحدة عن أهداف التنمية المستدامة "الهدف السادس عن المياه النظيفة والنظافة الصحية"، وقال إمام إن 60 % من المياه داخل الدول العربية تكون مصادرها خارج المنطقة.



وتابع كبير أخصائي برامج علوم المياه لمنظمة اليونسكو، أن المرأة تلعب دورا هاما فى ترشيد المياه، فضلا عن ضرورة العمل على توعية المواطنين عن التربية المائية.



وأكد إمام أن المنظمة تركز على دور المرأة فى المياه فى مصر.