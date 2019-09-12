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فن

في ذكرى ميلاده.. لهذه الأسباب كاظم الساهر كيوبيد الحب

الخميس 12/سبتمبر/2019 - 03:39 م
كاظم الساهر
كاظم الساهر
قسم الفن
يعد الفنان كاظم الساهر من أكثر المطربين المحبوبين والمفضلين لدى الكثير من النساء، بسبب تقديسه للمرأة والغناء لها في العديد من الأغاني الرومانسية، وهناك العديد من الأسرار التي جعلته في هذه المكانة.

ويتميز كاظم الساهر بالهدوء الشديد والشخصية الصلبة واحترامه لمشاعر المرأة، بجانب الأناقة التي يظهر بها في البرامج التليفزيونية أو الأغاني المصورة، حيث يقوم بارتداء الملابس التي تلفت الأنظار، كما يرتدي أيضا الساعات القيمة ويهتم بممارسة الرياضة بشكل يومي.

كما يتميز كاظم بالرومانسية في معظم الأغاني التي يقدمها سواء منفردة أو في ألبوماته الغنائية، خاصة عند غنائه أشعار نزار قباني الذي تعاون معه في ألبوم "مدرسة الحب" عام 1997.

وظهر كاظم في لقاء تليفزيوني له وتحدث عن المرأة قائلا: "قليل من الرجال يحترمون مشاعر المرأة وهذه مشكلة كبيرة، لا أحد يزعل مني لكن دي حقيقة وأنا عندما أحيي حفلا من تنظيم سيدات وترتيب نساء يكون المسرح والتجهيزات في أفضل صورة على الإطلاق.. إن النساء مميزات في كل شيء في أعمالهم في التنظيم ويتميزون بالحنية".

قصص الحب في حياة كاظم الساهر

تزوج كاظم الساهر مرة واحدة وهو في التاسعة عشرة من عمره، ولكن انتهت العلاقة الزوجية بالطلاق ورزق بولدين هما عمر ووسام، وقال في أحد لقاءاته: "تزوجت وأنا عمري 19 عاما.. الزواج المبكر فاشل وزوجتي كانت في نفس السن، ربما كنا ليس ناضجين".

وفي الفترة الأخيرة، عاد كاظم الساهر لقصص الحب مرة ثانية بعد خطوبته من فتاة تونسية تدعى سارة وهي تبلغ من العمر 27 عاما، حيث إن الفارق بينهما ما يقرب 33 عاما، وانتشرت أقاويل كثيرة خلال الفترة الماضية تفيد ب فسخ خطوبته ولكنه لم يؤكد هذا الأمر حتى الآن.

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