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رياضة

ميسي يكشف موعد عودته للملاعب

الخميس 12/سبتمبر/2019 - 03:18 م
ميسي
ميسي
عبدالله هشام
كشف الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم فريق برشلونة الإسباني عن موعد عودته الي المشاركة مع الفريق وشفائه من الاصابة التى تعرض لها قبل انطلاق مسابقة الدوري الاسباني موسم 2019-2020 .

وأضاف ميسي في تصريحات لصحيفة سبورت الكتالونية : متأكد من عدم لحاقي بمباراة فالنسيا القادمة سيكون موقفي صعب للغاية بسبب الإصابة .

وأكمل : سنري إذا كنت سأشارك في مواجهة بروسيا دورتموند في دوري ابطال اوروبا او مباراة غرناطة في الجولة الخامسة من الدوري الاسباني .

وأختتم أشعر بتحسن كنت أعتقد اننى سأشارك في مباراة ريال بيتيس إلا أن الأطباء رفضوا المشاركة وأكدوا انني مازلت اعاني ، سألعب فقط عندما اكون جاهز تماما وفي احسن حال حتى لا تتكرر الاصابة .

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