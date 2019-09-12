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تعليم

لخريجي الشهادة الفنية نظام 5 سنوات.. تعرف على الحدود الدنيا للقبول بالمعاهد والكليات

الخميس 12/سبتمبر/2019 - 03:35 م
صدى البلد
نهلة الشربيني
أعلنت وزارة التعليم العالي بيانا بالحد الأدنى للقبول بالكليات والمعاهد لشهادة تجاري خمس سنوات لعام 2019، وتبين وجود زيادة في أعداد المتقدمين من خريجي الشهادات الفنية نظام 3- 5 سنوات والمعاهد المتوسطة نظام السنتين لهذا العام 2019 عن العام الماضي بنحو 17000 طالب وطالبة.

وتقدم 197146 طالبا وطالبة على موقع التنسيق الإلكتروني من الشهادات الفنية 3- 5 سنوات والمعاهد المتوسطة نظام السنتين، كما بلغ عدد الطلاب المرشحين 191159 طالبا وطالبة، وذلك طبقا لترتيب رغباتهم ومجموع درجاتهم، وفي حدود الأعداد المقررة لكل شهادة وفي ضوء قرارات المجلس الأعلى للجامعات الصادرة في هذا الشأن.

واستنفد 5987 طالبا وطالبة لتضمينهم رغبات لا تتناسب مع مجموعهم والحد الأدنى المعلن، وسوف يتم فتح موقع التنسيق الإلكتروني لهؤلاء الطلاب لتسجيل رغباتهم، ويفتح موقع التنسيق الإلكتروني لهؤلاء الطلاب لتسجيل رغباتهم، وكذلك المتخلفون يوم الجمعة الموافق 13 /9 /2019، كما سيتم فتح موقع التنسيق الإلكتروني لتقليل الاغتراب (التحويلات) اعتبارا من يوم السبت الموافق 14 /9 /2019 حتي يوم الاثنين الموافق 16/9/2019.

ونقدم للطلاب بيانا بالحد الأدنى للقبول بالكليات والمعاهد لشهادة تجاري خمس سنوات لعام 2019 عبر هذا الرابط

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