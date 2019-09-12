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رياضة

الزمالك يؤدي مرانه الاول في السنغال اليوم استعدادا للقاء جينيراسيون

الخميس 12/سبتمبر/2019 - 03:15 م
صدى البلد
منتصر الرفاعي - ملك موسي
يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبه الأول بالسنغال مساء اليوم استعدادا للقاء جينيراسيون فوت السنغالي في ذهاب دور ال٣٢ لبطولة دوري ابطال افريقيا، المقرر له يوم السبت المقبل، بعدما فضل الجهاز الفني بقيادة الصربي ميتشو منح اللاعبين راحة بالأمس بعد الوصول الى السنغال.

وسيخوض الفريق تدريبه الأخير على ملعب المباراة في الثامنة مساء الغد بتوقيت القاهرة وهو نفس توقيل اللقاء.

ومن المقرر ان يعقد غدا الجمعة الاجتماع الفني للمباراة للاتفاق على زي الفريقين وبعض الأمور الادارية، وسيحضره من الزمالك احمد زاهر المدير الاداري.

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