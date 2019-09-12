مهندسي الجيزة: وفرنا للنقابة 6 ملايين جنيه من مديونية نادي البحر الأعظم

قال المهندس إيهاب منصور، رئيس نقابة مهندسي الجيزة، إن من أكثر المشاكل التى واجهته، مشكلة حق الانتفاع لأرض نادى المهندسين بالبحر الأعظم ؛حيثُ كانت النقابة على خلاف مع الأجهزة التنفيذية ، لذا تعامل مع الموضوع من خلال عقد اجتماعات مع الشئون القانونية والجهات الوزارية حتى تم رفع الحجز .



وأشار رئيس نقابة مهندسي الجيزة، خلال تصريحات صحفية ، إلى أنه بفضل المجهودات الشاقة تم توفير 6 ملايين جنيه للنقابة من مديونيات نادى البحر الأعظم ، وبذلك نستطيع البدء فى مرحلة جديدة من مراحل تطوير النادى ، حيثُ تم تطوير المقاعد والمناضد والمطعم وتقديم عروض ثقافية وندوات .



وأوضح " رئيس نقابة مهندسي الجيزة " أن جميع نوادى المهندسين ستشهد تطورًا ملحوظًا أيضًا خلال الفترة المقبلة.



وأشار إلى أنه لاشك أن المورد الأساسى للنقابة هو الدمغة الهندسية، ولذلك أعطى مجلسه اهتمامًا خاصًا لإدارة الدمغة الهندسية منذ توليه المسئولية، لتغطية كل ما تحتاجه نوادى المهندسين من تطويرات.