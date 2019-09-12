ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

مهندسي الجيزة: وفرنا للنقابة 6 ملايين جنيه من مديونية نادي البحر الأعظم

الخميس 12/سبتمبر/2019 - 03:17 م
نادى نقابة المهندسين
نادى نقابة المهندسين
شيماء مجدي
قال المهندس إيهاب منصور، رئيس نقابة مهندسي الجيزة، إن من أكثر المشاكل التى واجهته، مشكلة حق الانتفاع لأرض نادى المهندسين بالبحر الأعظم ؛حيثُ كانت النقابة على خلاف مع الأجهزة التنفيذية ، لذا تعامل مع الموضوع من خلال عقد اجتماعات مع الشئون القانونية والجهات الوزارية حتى تم رفع الحجز .

وأشار رئيس نقابة مهندسي الجيزة، خلال تصريحات صحفية ، إلى أنه بفضل المجهودات الشاقة تم توفير 6 ملايين جنيه للنقابة من مديونيات نادى البحر الأعظم ، وبذلك نستطيع البدء فى مرحلة جديدة من مراحل تطوير النادى ، حيثُ تم تطوير المقاعد والمناضد والمطعم وتقديم عروض ثقافية وندوات .

وأوضح " رئيس نقابة مهندسي الجيزة " أن جميع نوادى المهندسين ستشهد تطورًا ملحوظًا أيضًا خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى أنه لاشك أن المورد الأساسى للنقابة هو الدمغة الهندسية، ولذلك أعطى مجلسه اهتمامًا خاصًا لإدارة الدمغة الهندسية منذ توليه المسئولية، لتغطية كل ما تحتاجه نوادى المهندسين من تطويرات.

ترشيحاتنا

حجاب مكة محمد صلاح يثير الجدل على فيسبوك.. والإفتاء ترد

مرتضى منصور: سأشتري قميص الأهلي لـ كهربا.. ومستعد للرحيل عن الزمالك

شاهد.. رسالة هبة مجدي إلى العروسين أحمد فهمي وهنا الزاهد

خاص.. والد محمد النني يفجر مفاجأة مدوية عن رحيل نجله عن آرسنال

قرار جمهورى بتعيين المستشار حمادة الصاوى نائبا عاما

ما حكم قراءة القرآن بدون معرفة أحكام التجويد؟ الإفتاء تجيب.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شعلة نار وبدلة جريئة.. بيلا حديد بإطلالة جذابة

مكشوف الكتفين.. هند رضا في أحدث اطلالة لها

هنا الزاهد تثير ضجة على السوشيال ميديا بـ فساتين زفافها .. ما الأجمل؟