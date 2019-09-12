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مروة الحداد: شركات التطوير العقارى احتوت أزمة أسعار مواد البناء

الخميس 12/سبتمبر/2019 - 03:12 م
مروة الحداد ، رئيس
مروة الحداد ، رئيس القسم الإقتصادى المناوب بجريدة الأهرام
شيرين عادل
قالت مروة الحداد، رئيس القسم الاقتصادى المناوب بجريدة الأهرام، إن البعض اعتقد بعد ارتفاع أسعار المحروقات فى شهر يوليو من العام الجارى أنه سيرتب عليه ارتفاع أسعار العقارات بناء على زيادة أسعار مواد البناء.

وكشفت مروة الحداد، خلال استضافتها فى برنامج مصر بتتغير والمذاع عبر الفضائية المصرية، أن شركات التطوير العقارى تغلبوا على هذا الأمر باللجوء لوحدات عقارية صغيرة الحجم وتقسيط أطول كنوع من امتصاص احتمالية ارتفاع أسعار مواد البناء.

وأوضحت مروة الحداد، أن تدخل شركات التطوير العقارى لاحتواء زيادة أسعار مواد البناء والمحروقات عادت عليهم بالنفع، خاصة وأن السوق المصرى شهد مؤخرا إقبالا على سوق العقارات.

وأكدت مروة الحداد، أن أهم ميزات سوق العقارات تعود للثقافة المصرية الراسخة بشعار "أنا أمتلك ولا أؤجر" لافتة الى أن قطاع كبير من المصريين يتبعون منطق "ليه ادفع 3000 جنيه إيجار لما ممكن أدفعه قسط وأمتلك الوحدة العقارية"، مشيرة إلى أن هذه الحلول هى الأمثل والأنجح على الإطلاق.

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