رسميا.. دكرنس يضم أحمد الشحات لاعب سيراميكا كليوباترا

نجح مسئولو مجلس ادارة نادي دكرنس، برئاسة الخضر إبراهيم، في إتمام التعاقد مع اللاعب أحمد الشحات، لاعب نادي سيراميكا، والنصر للتعدين ،ونجم منتخب مصر للكرة الشاطئية استعدادًا للموسم الجديد بدورى القسم الثاني.



ووقع أحمد الشحات على صفوف انضمامه لفريق دكرنس في حضور مسئولي مجلس الإدارة، وإدارى الفريق، وأحمد كمال سلطان وكيل اللاعب.



ويسعى مسئولو دكرنس برئاسة الخضر إبراهيم، رئيس مجلس إدارة النادى،والجهاز الفني بقيادة أيمن الجمل، المدير الفني للفريق، إلى تدعيم صفوف الفريق، والتعاقد مع لاعبين أصحاب خبرات، للمنافسة على الصعود للدوري الممتاز، بعدما نجح في التأهل لدوري القسم الثاني بالموسم المنقضي.



يذكر أن فريق دكرنس قد نجح في التأهل رسميًا إلى دوري القسم الثاني، بعدما تعادل مع فريق شبان بدواي، بهدف لكل منهما، في الجولة العاشرة والأخيرة، للمجموعة الثالثة بحري بدورة الترقي.