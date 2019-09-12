مروة الحداد: السوق العقاري شهد طفرة على عكس التوقعات.. فيديو

قالت مروة الحداد رئيس القسم الاقتصادى المناوب بجريدة الأهرام، إن السوق العقارى شهد طفرة بالاقتصاد المصرى العام الحالى بخلاف التوقعات بإصابته بحالة من الركود والتراجع.



وأكدت مروة الحداد، خلال استضافتها على برنامج مصر بتتغير والمذاع عبر الفضائية المصرية، إن السوق المصرى شهد مؤخرا إقبالا بسوق العقارات وحركة شراء للمصريين مرتفعة عن الأجانب.



وأوضحت الحداد، إن الأسباب الرئيسية وراء انتعاش السوق المصرى فى حركة العقارات تعود لأن القطاع الاستثمارى العقارى يظل هو الاستثمار الآمن، لافتة إلى أن فكرة امتلاك العقارات هى موروثات ثابتة لدى أبناء الشعب المصرى برغبتهم الدائمة بامتلاك العقارات ووحدات سكنية وغيرها.



وتابعت، إن ثقافة شهادات الاستثمار أقبل عليها المصريون خاصة بعد شهادات قناة السويس والتى أعلنت عنها الحكومة المصرية منذ 5 سنوات.