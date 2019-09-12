فتاوى تشغل الأذهان.. قراءة المرأة للقرآن بدون حجاب ومن غير وضوء ودخولها الخلاء بالذهب المكتوب عليه آيات وذكر.. حكم كشف وجه الميت لتوديعه.. هل يجب على ورثة الميت رد الهدايا كدين؟

فتاوى تشغل الأذهان

حكم قراءة المرأة للقرآن الكريم بدون ارتداء الحجاب

حكم قراءة القرآن الكريم من غير وضوء

حكم الهدايا التي تقدم في المناسبات من حيث وجوب ردها على ورثة المهدى له باعتبارها دينًا

حكم كشف وجه الميت لتقبيله وتوديعه

حكم دخول الخلاء بسلسلة مكتوب عليها آيات قرآنية

تلقت دار الإفتاء ولجان الفتوى في المؤسسات الدينية، العديد من الفتاوى التي حرص المواطنون على معرفة حكم الدين فيها، وكانت الردود على منصات التواصل الاجتماعي عبر الصفحات والقنوات الرسمية حتى تعم الفائدة، وفي التقرير التالي نستعرض أبرز هذه الفتاوى.ورد سؤال إلى لجنة الفتوى بدار الإفتاء يقول: "ما حكم قراءة القرآن بدون ارتداء الحجاب، وما حكمها بدون وضوء؟"، وأجاب الدكتور محمود شلبي، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء، بأن ارتداء الحجاب بالنسبة للمرأة أثناء قراءتها للقرآن يعد أمرًا مستحبًا، لكنها لا تأثم بتركه، وتجوز القراءة بدونه، مضيفًا أن من آداب قراءة القرآن الكريم؛ استقبال القبلة والوضوء.وأوضح أمين لجنة الفتوى، في فيديو البث المباشر لدار الإفتاء على صفحتها الرسمية على "فيس بوك"، ردًا على السؤال، أن قراءة القرآن وحمل المصحف بدون وضوء، لا يجوزان، لافتًا إلى قوله تعالى: «لا يمسه إلا المطهرون»، ولما روي أن النبي-صلى الله عليه وسلم- كتب إلى أهل اليمن: «أن لا يمس القرآن إلا طاهر».وأضاف أمين لجنة الفتوى، أنه لا يجوز للمسلم مس المصحف وهو على غير وضوء عند جمهور أهل العلم وهو الذي عليه الأئمة الأربعة، وهو الذي كان يفتي به أصحاب النبي -عليه الصلاة والسلام-، موضحًا أن قراءة القرآن تجوز بدون مس المصحف؛ بأن يكون القارئ حافظًا أو أن يقرأ من خلال جهاز محمول أو كمبيوتر.وأجاب مجمع البحوث الإسلامية، عن سؤال ورد للجنة الفتوى بالمجمع عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، مضمونه: "هل الهدايا التي تقدم في المناسبات تعتبر دينًا وعند وفاة من أرسلها تعطى للورثة؟".وأوضح المجمع أن الإسلام حرص على قيام مجتمع مسلم يغمره التعاون والتناصر والتكافل وتختلف هذه المظاهر من مجتمع لآخر، ولذلك فإن الهدايا التى تقدم فى المناسبات تعد وسيلة للتعبير عن ذلك متى سلمت النفس من الشحناء والبغضاء.وقال عن حكم رد هذه الهدايا في الحياة والممات، إن ذلك يختلف ذلك بحسب العرف والأحوال فقد يقصد بها الهبة والمعاونة، وعلى هذا فلا يجب ردها، وقد يقصد بها الإعارة والسلفة فيجب ردها أو رد مثلها في مناسبة مماثلة ومعلوم أن المعروف عرفًا كالمشروط شرطًا، وبناء على ذلك فإن كان العرف الجاري بينكما أو غلب على ظنك أنها لا تعطيك مثل هذه الهدية إلا لردها فتكون حينئذٍ إعارة وسلفة يجب عليك رد مثلها أو قيمتها لورثتها حتى تبرأ ذمتك بذلك ما لم يعفوا عن ذلك ويسامحوا.وعن كشف وجه الميت لتقبيله وتوديعه؛ أجاب الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، أنه لا مانع شرعًا من الدخول على الميّت وكشف وجهه لتقبيله وتوديعه؛ سواء في ذلك الأقارب والأحباب، بل هو من هدي السنة النبوية المشرفة، وفعل السلف الصالح رضوان الله عليهم.وأضاف مفتي الجمهورية: "يستوي في ذلك وقوع التقبيل قبل التكفين وبعده، ما لم يترتب عليه مفسدة؛ كحدوث جزعٍ أو فزعٍ ممن يدخل عليه، أو تغير جسد الميت أو وجهه لمرضٍ أو غلبة دمٍ أو نحوه؛ سدًّا للذريعة وخوفًا من سوء الظن به ممن يجهل حاله".وورد سؤال إلى لجنة الفتوى بدار الإفتاء عن حكم دخول الخلاء بسلسلة مكتوب عليها آيات قرآنية؛ فقال الدكتور محمود شلبي، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء، إن دخول الإنسان الخلاء بشيء مكتوب عليه آيات قرآنية أو اسم من أسماء الله الحسنى؛ لا يصح، مشيرًا إلى ما ثبت عن النبي (صلى الله عليه وسلم) أنه كان إذا أراد دخول الخلاء وضع خاتمه؛ لكونه مكتوبًا فيه: محمد رسول الله.وأوضح أمين لجنة الفتوى في فيديو البث المباشر لدار الإفتاء على صفحتها الرسمية على "فيس بوك"، ردًا على السؤال أنه يكره دخول الخلاء بشيء فيه ذكر الله؛ لكن إذا لم يتيسر محل آمن لوضع الأوراق فيه، حتى يخرج من الخلاء فلا حرج عليه في الدخول بها؛ لكونه مضطرًا إلى ذلك، وقد قال الله سبحانه في كتابه الكريم: وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ.. الآية (الأنعام).وأضاف أمين لجنة الفتوى أنه يحرم دخول الخلاء بالمصحف أو جزء منه، إلا لحاجة كأن يخاف ضياعه إذا تركه في الخارج، ناقلًا عن الزمخشري في الكشاف" ويحرم دخول الخلاء بمصحف إلا لحاجة، قال في الإنصاف: «لا شك في تحريمه قطعا , ولا يتوقف في هذا عاقل، قلت: وبعض المصحف كالمصحف».ولفت إلى أن حمل آيات من القرآن، إن كان المقصود به حمل أجزاء أو سور مطبوعة من القرآن، يحملها ليتمكن من قراءتها أو حفظها، فلا بأس، لكن لا ينتزعها من المصحف انتزاعا، لما فيه من عدم الاحترام للقرآن.