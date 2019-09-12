بقيمة 30 مليون دولار.. افتتاح مركز التميز في دراسات المياه بالإسكندرية.. صور

افتتح الدكتور عصام الكردى، رئيس جامعة الإسكندرية، اليوم الخميس، مركز التميز في مجال أبحاث ودراسات المياة الذي فازت الجامعة بتموله من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، بالشراكة مع الجامعة الأمريكية بالقاهرة، بقيمة 30 مليون دولار.



وقال "الكردي"، إن المركز يصبو إلى التركيز على قضية المياه والتي تعد أحد التحديات الهامة التي تواجه الدولة المصرية من خلال ثلاثة عناصر رئيسية هي: التعليم والبحث والبرامج التدريبية مع المؤسسات العالمية.



وأشار إلى أن البرامج تنطوي على برامج على مستوى الدراسات العليا وورش العمل والبرامج التدريبية، والمنح البحثية وتمويل المنح الدراسية للبحوث التطبيقية في مجال المياه، وتبادل البرامج بين الجامعات الأمريكية والجامعات المصرية مع أكثر من 350 طالب مشارك.



وأضاف رئيس الجامعة، أن المركز سيركز على تحفيز التغيير المستدام طويل الأجل في قطاع المياه من خلال تحسين إدارة موارد المياه في مصر ووضع سياسات فعالة لمكافحة تحديات المياه، فضلا عن مساعدة الحكومة في رؤيتها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة (SDGs) وتحسين نوعية الحياة تماشيا مع رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحقيق الرؤية المصرية 2030.