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أخبار البلد

2000 منحة مجانية لمهندسي الجيزة للتأهيل لسوق العمل

الخميس 12/سبتمبر/2019 - 03:11 م
المهندس إيهاب منصور
المهندس إيهاب منصور ، رئيس نقابة مهندسي الجيزة
شيماء مجدي
أكد المهندس إيهاب منصور، رئيس نقابة مهندسي الجيزة ، أن النقابة دائمًا تولى ملف تدريب المهندسين أولوية خاصة كونه يقوم بتقليل الفجوة بين مايتم تحصيله بالجامعة ومايتطلبه سوق العمل فالتدريب يؤهل المهندسين لاقتحام سوق العمل.

وأشار "منصور" خلال تصريحات صحفية، إلى أنه تم تنظيم ملتقى تدريب المهندسين الخامس بنادى 6 أكتوبر بالتعاون مع كريتيف جروب ، وتوزيع 2000 منحة مجانية للدورات التدريبية للمهندسين.

وأوضح " رئيس نقابة مهندسي الجيزة " أنه تم تنظيم العديد من الأنشطة الثقافية والطبية والقانونية لتوعية المهندسين، كما تم توصيل خدمة الرعاية الطبية وتجديد الاشتراكات للمهندسين فى أماكن عملهم لأول مرة.

وتابع :"عملنا على عودة العلاقات مع كلية الهندسة جامعة القاهرة والمشاركة فى الفعاليات المشتركة ، وكذلك تعديل قانون نقابة المهندسين ليتلاءم مع ظروف العمل الراهنة. 

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