بعد ساعات من دعوة لإجراء محادثات.. كوريا الشمالية تطلق صواريخ باليستية

أطلقت كوريا الشمالية صاروخين قصيري المدى، بعد ساعات من عرضها لاستئناف المحادثات النووية مع الولايات المتحدة، وفق ما ذكرت صحيفة فويس أوف أمريكا.



وتعد هذه هي الجولة العاشرة من تجارب كوريا الشمالية للأسلحة منذ أوائل مايو، عندما استأنفت بيونج يانج إطلاق الصواريخ الباليستية بعد توقف دام عام ونصف العام.



يشير الإطلاق إلى أن كوريا الشمالية ستواصل الضغط على الولايات المتحدة ، حتى إمكانية العودة إلى المفاوضات التي توقفت منذ فبراير.



في وقت متأخر من يوم الاثنين ، قال دبلوماسي كوري شمالي كبير إن بيونغ يانغ مستعدة "للقاء وجهًا لوجه" مع الولايات المتحدة في أواخر سبتمبر.



ليس من الواضح ما إذا كان الإطلاق سيضر بفرص تلك المحادثات.



قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه "ليس لديه مشكلة" مع الإطلاقات القصيرة المدى لكوريا الشمالية.



وقالطعت الصواريخ نحو 330 كيلومترًا ، وتقوم السلطات الأمريكية والكورية الجنوبية بتحليل تفاصيل إضافية حول الإطلاق.



ودعا الجيش الكوري الجنوبي كوريا الشمالية إلى "التوقف الفوري" عن تصعيد التوتر في شبه الجزيرة الكورية.



يقول المسؤولون الأمريكيون إنهم على دراية بعملية الإطلاق ويعملون عن كثب مع الحلفاء في المنطقة.