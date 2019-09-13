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ديني

ليس بينها وبين الله حجاب.. الإفتاء تكشف عن أشد أنواع الظلم

الجمعة 13/سبتمبر/2019 - 03:00 ص
صدى البلد
إيمان طلعت
نشرت صفحة دار الإفتاء المصرية، صورة تحمل عبارة أن اتهام الناس بما ليس فيهم من أشد أنواع الظلم.

وكانت دار الإفتاء، أوضحت أنه لا ينبغي للمسلم أن يتصف بصفة الغمز بالأعين واللمز بالكلام لأنها ليست من صفات المؤمنين، مستشهدًا بقوله –صلى الله عليه وسلم-: « إِنَّهُ لَا يَنْبَغِي لِنَبِيٍّ أَنْ تَكُونَ لَهُ خَائِنَةُ الْأَعْيُنِ».

وأشارت إلى أن تلك الصفات تعتبر من أنواع ظلم الإنسان لنفسه، مستشهدًا بقوله تعالى « وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ».

واستشهدت بحديث النبى صلى الله عليه وسلم :"إياكم ودعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب يرفعها الله فوق السماء ويقول وعزتى وجلالي لأنصرك ولو بعد حين".

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