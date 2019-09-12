بعد وقف استيراد الأرز.. الفلاحين: نطالب بتصديره قبل انهيار اسعاره.. الزراعيين: نسعى لتقليل مساحاته .. وواصل: الخطوة جاءت فى وقتها

الزراعيين تنفى ارتفاع أسعار الأرز بعد وقف استيراده
المنتجين الزراعيين :
المنتجين الزراعيين :
الأرز المستورد ردئ.. ولدينا م ايكفى من الإنتاج المحلى
الفلاحين:
الفلاحين:
وقف استيراد الأرز لن يحل المشكلة.. ونطالب بتصديره
مع اقتراب موسم حصاد الأرز ، أصدرت الحكومة قرارا بوقف استيراد الأرز، استجابة لمطالب المزارعين والمتخصصين، نظرًا لزيادة معدلات الإنتاج وكفايتها لحاجة السوق المحلي مع توقعات بوجود فائض للعام المقبل.
رصد "صدى البلد" تقريرًا حول الآراء فى وقف استيراد الأرز من الخارج والاعتماد على الإنتاج المحلى ، والنتائح المترتبة على هذا القرار .
أكد الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين ، أن العام الحالى لدينا وفرة كبيرة من إنتاج الأرز ، نتيجة زيادة مساحات الأرز المزروعة ؛ ووصلت إلى مليون و800 ألف فدان من الأرز فقط وهذا يكفى الاستهلاك المحلى .
وأضاف "خليفة" ، أن قرار الحكومة بوقف استيراد الأرز خطوة إيجابية ويعود بالنفع على الإنتاج المحلى من الأرز وأيضًا على المزارعين .
وكشف "نقيب الزراعيين" عن حقيقة ارتفاع أسعار الأرز بعد قرار وقف استيراده من الخارج ، حيثُ أن لدينا من الأرز ما يكفى الإستهلاك المحلى ويفيض مما يؤكد عدم ارتفاع أسعاره عقب وقف استيراده ، كما أن ذلك يعزز تصديره وليس استيراده.
وأوضح أن ارتفاع أسعار أى سلعة تأتى من نقص المعروض وهذا لم يحدث فى سلعة الأرز ، وعندما يحدث النقص تتخذ الحكومة عدة إجراءات من أجل الاستيراد لذا لا يوجد احتمال ارتفاع أسعاره بالأسواق .
وأشار "خليفة" إلى أن محصول الأرز من المحاصيل الشارهة للمياه لذا تسعى الدولة إلى تقليل المساحات المزروعة منه ولكن بشكل لا يؤثر على استهلاك المصريين العام .
فيما قال فريد واصل نقيب المنتجين الزراعيين، إن إقدام الحكومة على وقف إستيراد الأرز من الخارج خطوة طيبة وتُحسب لوزارة التموين ؛ حيثُ أن زراعة الأرز تؤدى إلى خسائر فادحة للفلاح .
وأشار "واصل" إلى أن الأرز المصري له جودة عالية ليس له مثيل سواء الحبة العريضة أو الرفيعة ، أما الأرز المستورد ردئ ، موضحًا أن هذه الخطوة جاءت فى وقتها قبل بداية الموسم الجديد لحصاد الأرز .
ونوه "نقيب المنتجين الزراعيين" إلى أن الأعوام الماضية اضطرت وزارة التموين إلى الاستيراد لكى تزيد من عمل مضارب القطاع العام ، وذلك بعد أن استولت مضارب القطاع الخاص على تبييض الأرز .
وأكد أن الحكومة طالبت من الفلاحين زراعة الذرة لإن الأرز شره للمياه ، لكن لا تلتزم الحكومة فى النهاية بتسويق الذرة.
وكشف واصل عن أهم أسباب أزمات ارتفاع أسعار الأرز خلال الأعوام الماضية ومن أهمها : قلة مساحة الأزر المزروعة ، مع احتكار بعض التجار للأرز حتى يتعطش السوق ثم عرضه بالأسواق بأسعار مرتفعة .
فيما أكد حسين عبدالرحمن ابوصدام نقيب الفلاحين، أن قرار حظر استيراد الأرز جاء متأخرا، وان كان سيخفف الأزمة ويساعد على تسويق المحصول الجديد لكنه لن يحل مشكلة انخفاض أسعار الأرز عن سعر التكلفة بسبب زيادة المعروض من الأرز مقابل تراجع الطلب علي الشراء.
ولفت نقيب الفلاحين إلي ان مزارعي وتجار الأرز سيتعرضون لخسائر كبيرة هذا العام جراء انخفاض اسعاره بعد زيادة المساحات المزروعة من الارز وتخلي الدولة عنهم نتيجة اتهام مزارعي الارز باستهلاك كميات كبيرة من المياه واتجاه وزارة التموين لاستيراد كميات كبيرة من الارز.
وأضاف حسين ابوصدام أن المساحات المزروعة بالأرز لعام 2019 زادت عن المطلوب والمسموح به حيث وصلت إلى نحو مليون و800 ألف فدان تقريبا، رغم أن المسموح به من قبل الحكومة كان مليون واربعة وسبعون الف فدان فقط، موضحا أن هذه الزيادة ترجع إلى تقلص مساحة القطن هذا العام لفشل تسويقه عام 2018 وعدم جدوي زراعة الذرة اقتصاديا، وهو ما جعل بعض المزارعين يضطرون لزراعة الأرز بالمخالفة رغم تحذيرات الحكومة وفرضها غرامات قاسية.
وأشار "نقيب الفلاحين " إلي أن وقف استيراد الأرز جاء بعد فوات الأوان، والحل يكمن في فتح باب التصدير للارز قبل انهيار أسعار الأرز المحلي واصابة مزارعيه باضرار جسيمة.
وأوضح حسين أبو صدام أن الأرز محصول استراتيجي وأساسي والدستور يلزم الحكومة بشرائه من المزارعين بهامش ربح، لكن هناك مماطلة متعمدة لوضع سعر عادل للارز عقابا لمن زرعوا الأرز بالمخالفة ولرغبة الحكومة في تقليص زراعته نظرا لاستهلاكه كميات كبيره من المياه.
وقال إن أسعار الأرز الشعير تراجعت من 4500 جنيه للطن إلى 3000 جنيه في فترة وجيزة، نتيجة إغراق السوق المحلي بالأرز المستورد علاوة علي دخول كميات ارز اخري بطرق غير شرعية تباع باسعار محروقة (اقل من الطبيعي) وهو ما يؤدي الي انهيار أسعار الأرز المحلي ويضر بالمزارعين وبالاقتصاد الزراعي المصري.
وأكد أن كل مزارعي الأرز في وضع لا يحسدون عليه هذا الموسم، سواء الملتزمين بزراعته طبقا لقرارات وزارتي الزراعة والري فهم مهددون بخسائر فادحة نتيجة الانهيار المحتمل في أسعار الأرز، كما انهم مطاردين من وزارة البيئة في حالة حرقهم لقش الارز، بينما مزارعو الأرز الذين خالفوا القرارات نتيجة عدم الجدوي الاقتصادية للزراعات الصيفية البديلة للأرز مهددون بغرامات قاسية وعقوبات صارمة.
مع اقتراب موسم حصاد الأرز ، أصدرت الحكومة قرارا بوقف استيراد الأرز، استجابة لمطالب المزارعين والمتخصصين، نظرًا لزيادة معدلات الإنتاج وكفايتها لحاجة السوق المحلي مع توقعات بوجود فائض للعام المقبل.
رصد "صدى البلد" تقريرًا حول الآراء فى وقف استيراد الأرز من الخارج والاعتماد على الإنتاج المحلى ، والنتائح المترتبة على هذا القرار .
أكد الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين ، أن العام الحالى لدينا وفرة كبيرة من إنتاج الأرز ، نتيجة زيادة مساحات الأرز المزروعة ؛ ووصلت إلى مليون و800 ألف فدان من الأرز فقط وهذا يكفى الاستهلاك المحلى .
وأضاف "خليفة" ، أن قرار الحكومة بوقف استيراد الأرز خطوة إيجابية ويعود بالنفع على الإنتاج المحلى من الأرز وأيضًا على المزارعين .
وكشف "نقيب الزراعيين" عن حقيقة ارتفاع أسعار الأرز بعد قرار وقف استيراده من الخارج ، حيثُ أن لدينا من الأرز ما يكفى الإستهلاك المحلى ويفيض مما يؤكد عدم ارتفاع أسعاره عقب وقف استيراده ، كما أن ذلك يعزز تصديره وليس استيراده.
وأوضح أن ارتفاع أسعار أى سلعة تأتى من نقص المعروض وهذا لم يحدث فى سلعة الأرز ، وعندما يحدث النقص تتخذ الحكومة عدة إجراءات من أجل الاستيراد لذا لا يوجد احتمال ارتفاع أسعاره بالأسواق .
وأشار "خليفة" إلى أن محصول الأرز من المحاصيل الشارهة للمياه لذا تسعى الدولة إلى تقليل المساحات المزروعة منه ولكن بشكل لا يؤثر على استهلاك المصريين العام .
فيما قال فريد واصل نقيب المنتجين الزراعيين، إن إقدام الحكومة على وقف إستيراد الأرز من الخارج خطوة طيبة وتُحسب لوزارة التموين ؛ حيثُ أن زراعة الأرز تؤدى إلى خسائر فادحة للفلاح .
وأشار "واصل" إلى أن الأرز المصري له جودة عالية ليس له مثيل سواء الحبة العريضة أو الرفيعة ، أما الأرز المستورد ردئ ، موضحًا أن هذه الخطوة جاءت فى وقتها قبل بداية الموسم الجديد لحصاد الأرز .
ونوه "نقيب المنتجين الزراعيين" إلى أن الأعوام الماضية اضطرت وزارة التموين إلى الاستيراد لكى تزيد من عمل مضارب القطاع العام ، وذلك بعد أن استولت مضارب القطاع الخاص على تبييض الأرز .
وأكد أن الحكومة طالبت من الفلاحين زراعة الذرة لإن الأرز شره للمياه ، لكن لا تلتزم الحكومة فى النهاية بتسويق الذرة.
وكشف واصل عن أهم أسباب أزمات ارتفاع أسعار الأرز خلال الأعوام الماضية ومن أهمها : قلة مساحة الأزر المزروعة ، مع احتكار بعض التجار للأرز حتى يتعطش السوق ثم عرضه بالأسواق بأسعار مرتفعة .
فيما أكد حسين عبدالرحمن ابوصدام نقيب الفلاحين، أن قرار حظر استيراد الأرز جاء متأخرا، وان كان سيخفف الأزمة ويساعد على تسويق المحصول الجديد لكنه لن يحل مشكلة انخفاض أسعار الأرز عن سعر التكلفة بسبب زيادة المعروض من الأرز مقابل تراجع الطلب علي الشراء.
ولفت نقيب الفلاحين إلي ان مزارعي وتجار الأرز سيتعرضون لخسائر كبيرة هذا العام جراء انخفاض اسعاره بعد زيادة المساحات المزروعة من الارز وتخلي الدولة عنهم نتيجة اتهام مزارعي الارز باستهلاك كميات كبيرة من المياه واتجاه وزارة التموين لاستيراد كميات كبيرة من الارز.
وأضاف حسين ابوصدام أن المساحات المزروعة بالأرز لعام 2019 زادت عن المطلوب والمسموح به حيث وصلت إلى نحو مليون و800 ألف فدان تقريبا، رغم أن المسموح به من قبل الحكومة كان مليون واربعة وسبعون الف فدان فقط، موضحا أن هذه الزيادة ترجع إلى تقلص مساحة القطن هذا العام لفشل تسويقه عام 2018 وعدم جدوي زراعة الذرة اقتصاديا، وهو ما جعل بعض المزارعين يضطرون لزراعة الأرز بالمخالفة رغم تحذيرات الحكومة وفرضها غرامات قاسية.
وأشار "نقيب الفلاحين " إلي أن وقف استيراد الأرز جاء بعد فوات الأوان، والحل يكمن في فتح باب التصدير للارز قبل انهيار أسعار الأرز المحلي واصابة مزارعيه باضرار جسيمة.
وأوضح حسين أبو صدام أن الأرز محصول استراتيجي وأساسي والدستور يلزم الحكومة بشرائه من المزارعين بهامش ربح، لكن هناك مماطلة متعمدة لوضع سعر عادل للارز عقابا لمن زرعوا الأرز بالمخالفة ولرغبة الحكومة في تقليص زراعته نظرا لاستهلاكه كميات كبيره من المياه.
وقال إن أسعار الأرز الشعير تراجعت من 4500 جنيه للطن إلى 3000 جنيه في فترة وجيزة، نتيجة إغراق السوق المحلي بالأرز المستورد علاوة علي دخول كميات ارز اخري بطرق غير شرعية تباع باسعار محروقة (اقل من الطبيعي) وهو ما يؤدي الي انهيار أسعار الأرز المحلي ويضر بالمزارعين وبالاقتصاد الزراعي المصري.
وأكد أن كل مزارعي الأرز في وضع لا يحسدون عليه هذا الموسم، سواء الملتزمين بزراعته طبقا لقرارات وزارتي الزراعة والري فهم مهددون بخسائر فادحة نتيجة الانهيار المحتمل في أسعار الأرز، كما انهم مطاردين من وزارة البيئة في حالة حرقهم لقش الارز، بينما مزارعو الأرز الذين خالفوا القرارات نتيجة عدم الجدوي الاقتصادية للزراعات الصيفية البديلة للأرز مهددون بغرامات قاسية وعقوبات صارمة.