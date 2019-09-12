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مروة الحداد: مدبولى أكد أن الدولة تبنى المدن الجديدة وتنسحب لتفتح المجال للمستثمرين.. فيديو

الخميس 12/سبتمبر/2019 - 03:33 م
مروة الحداد ، رئيس
مروة الحداد ، رئيس القسم الإقتصادى المناوب بجريدة الأهرام
شيرين عادل
قالت مروة الحداد ، رئيس القسم الإقتصادى المناوب بجريدة الأهرام ، إن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى يتمتع بعقلية إدارية متطورة ومميزة على أعلى مستوى وخاصة بملف العقارات. 

وكشفت مروة الحداد ، خلال إستضافتها على برنامج مصر بتتغير والمذاع عبر الفضائية المصرية، أن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى أكد إن الدولة ستقوم بتأدية دورها ببناء المدن الجديدة وتنسحب لتفتح المجال للمستثمرين باستكمال أدوارهم الإستثمارية. 

وأوضحت مروة الحداد ، إن الدولة المصرية عندما تدشن أى مدن جديدة فإنها تسير على الخطى السليمة بتنفيذ مهامها الإنشائية وتتركه للقطاع الخاص لإستكمال الشئون الإستثمارية لافتة إلى أن مصر تسير على نهج دول العالم فى هذه الطريقة. 

وأكدت مروة الحداد، إن الدولة أنشأت مدينة العلمين من الصفر حتى أصبحت صرحا عملاقا يحاكى الدول الأوروبية، لافتة إلى إنها تختلف مع وجهات النظر الخاصة الخاصة بإتهام مدينة العلمين إنها السبب وراء إرتفاع أسعار العقارات مشيرة إلى الأخيرة تتميز بتحقيقها طفرة معمارية غير مسبوقة فى مصر.

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