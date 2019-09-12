ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

المصري يؤدي أولى تدريباته في زنجبار استعدادا لمواجهة ماليندي

الخميس 12/سبتمبر/2019 - 03:43 م
صدى البلد
كتب محمد الغزاوى - نور عادل
أدى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري أولى تدريباته في مدينة زنجبار، منذ قليل، على ستاد عمان، والذي سيستضيف مباراة الفريق المهمة والمرتقبة التي تجمعه بنظيره ماليندي، والمقرر إقامتها في الثالثة والربع من عصر يوم الأحد المقبل، ضمن مباريات ذهاب الدور التمهيدي الثاني من النسخة الـ 17 من بطولة الكونفيدرالية الأفريقية.

وركّز ايهاب جلال، المدير الفني للمصري، خلال المران، على تدريبات فك العضلات والإطالة، وذلك لإزالة أي آثار للإرهاق لدى اللاعبين، خاصةً بعد رحلة السفر الطويلة من بورسعيد إلى زنجبار والتي استغرقت نحو 12 ساعة.

وشهد المران بعض التدريبات بالكرة، بعيدًا عن النواحي الخططية والتكتيكية، بينما أدى حراس المرمى الثلاثة، مرانهم التخصصي المعتاد، تحت إشراف مدربهم مصطفى كمال.

حضر المران، كل من، محمد الخولي نائب رئيس مجلس ادارة النادي المصري رئيس البعثة، أحمد عوض عضو مجلس الإدارة، والإعلامي محمد ياسين رئيس منطقة بورسعيد لكرة القدم وممثل الاتحاد المصري لكرة القدم والوفد الإعلامي المرافق للبعثة.

ترشيحاتنا

مرتضى منصور: سأشتري قميص الأهلي لـ كهربا.. ومستعد للرحيل عن الزمالك

شاهد.. صور جديدة من حفل زفاف أحمد فهمي وهنا الزاهد

مأساة أم .. زوجها رمى ابنها من فوق الكوبري.. وذهب لشرب الخمر

مبلغ خرافي..عرض مالي ضخم من ريال مدريد لضم محمد صلاح

بـ فستان أنيق.. زوجة ماجد المصري تتألق في حفل زفاف هنا الزاهد وأحمد فهمي

أسرار علاقة وفاء عامر بشقيقتها آيتن ولماذا طردتها من المنزل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شعلة نار وبدلة جريئة.. بيلا حديد بإطلالة جذابة

مكشوف الكتفين.. هند رضا في أحدث اطلالة لها

هنا الزاهد تثير ضجة على السوشيال ميديا بـ فساتين زفافها .. ما الأجمل؟