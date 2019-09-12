المصري يؤدي أولى تدريباته في زنجبار استعدادا لمواجهة ماليندي

أدى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري أولى تدريباته في مدينة زنجبار، منذ قليل، على ستاد عمان، والذي سيستضيف مباراة الفريق المهمة والمرتقبة التي تجمعه بنظيره ماليندي، والمقرر إقامتها في الثالثة والربع من عصر يوم الأحد المقبل، ضمن مباريات ذهاب الدور التمهيدي الثاني من النسخة الـ 17 من بطولة الكونفيدرالية الأفريقية.



وركّز ايهاب جلال، المدير الفني للمصري، خلال المران، على تدريبات فك العضلات والإطالة، وذلك لإزالة أي آثار للإرهاق لدى اللاعبين، خاصةً بعد رحلة السفر الطويلة من بورسعيد إلى زنجبار والتي استغرقت نحو 12 ساعة.



وشهد المران بعض التدريبات بالكرة، بعيدًا عن النواحي الخططية والتكتيكية، بينما أدى حراس المرمى الثلاثة، مرانهم التخصصي المعتاد، تحت إشراف مدربهم مصطفى كمال.



حضر المران، كل من، محمد الخولي نائب رئيس مجلس ادارة النادي المصري رئيس البعثة، أحمد عوض عضو مجلس الإدارة، والإعلامي محمد ياسين رئيس منطقة بورسعيد لكرة القدم وممثل الاتحاد المصري لكرة القدم والوفد الإعلامي المرافق للبعثة.