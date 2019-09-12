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منوعات

بعد ولادة طفلها.. ميجان ماركل تعود للعمل بتدشين مجموعة أزياء خيرية

الخميس 12/سبتمبر/2019 - 03:33 م
ميجان ماركل والأمير
ميجان ماركل والأمير هاري وطفلهما
رويترز
عادت ميجان ماركل دوقة ساسكس إلى العمل اليوم الخميس للمرة الأولى منذ وضعت مولودها الأول من زوجها الأمير هاري لتدشن مجموعة أزياء جديدة تذهب إيراداتها لمساعدة مؤسسة خيرية تدعم النساء العاطلات.

وظهرت ميجان علنا عدة مرات منذ ولادة ابنها آرتشي في مايو لكن تدشين مجموعة الأزياء التي جرى تصميمها بالتعاون مع متاجر ومصممين بريطانيين معروفين، تمثل أول عودة رسمية لها للمجال العام.

وستطرح مجموعة "سمارت سيت كابسول" للبيع لمدة أسبوعين وستخصص إيراداتها لدعم مؤسسة ‭)‬سمارت ووركس‭(‬ الخيرية التي تقدم ملابس عالية الجودة وتدريبا للنساء العاطلات لمساعدتهن في مقابلات العمل.

وقالت ميجان (38 عاما) في بيان "منذ انتقلت إلى المملكة المتحدة، بات من المهم للغاية بالنسبة لي أن التقي مع الجمعيات والمنظمات.. التي تقوم بعمل مفيد وأحاول أن أقوم بكل ما في وسعي لمساعدتها في توسيع مساحة تأثيرها".

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