شادي جميل: سعيد بردود الأفعال على نصيبي وقسمتك

عبر الفنان شادي جميل عن سعادته الكبيرة بردود الأفعال التي صاحبت عرض دوره في مسلسل" نصيبي وقسمتك3" ضمن حدوتة " براد شاي" .



وقال في تصريحات صحفية له اليوم: انا سعيد للتواجد في هذا العمل الذي اكن له كل الحب خاصة واني شاركت في الجزء الثاني منه، وكان وش السعد علي .



واضاف شخصية "فاروق " التي قدمتها كانت صعبة للغاية، خاصة وانه يلعب شخصية" نصاب" ولكن بشكل مختلف وهو ما جعلني اذاكر الشخصية جيدا من خلال ورق الكاتب المميز عمرو محمود يس وجلسات العمل مع المخرج محمد سلامة الذي اكرر التعاون معه بعد برنامج "الأبواب المغلقة" وأنا سعيدة بهذا التعاون للغاية.



واستطرد جميل قائلا: العمل لديه قاعدة جماهيرية عريضة وهو ما جعل المسئولية كبيرة علي كل المتواجدين به وجعلهم يبذلون أقصى ما لديهم من اجل ان يظهر الجزء الجديد بشكل مختلف وقوي استكمالا للأجزاء السابقة .



وشارك جميل في قصة " براد شاي" والتي شارك في بطولتها كل من عبير صبري وهاني عادل وهبة مجدي و مي فخري وتوني ماهر وهي من اخراج محمد سلامة وتأليف عمرو محمود يس.



من ناحية أخري ينتظر شادي بداية ظهوره في أحداث مسلسل" بحر " مع الفنان ماجد المصري والمخرج احمد صالح والمؤلف احمد عبد الفتاح .