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فيديو جراف

فيديوجراف| خطوبة تامر عاشور على ملكة جمال الكون

الجمعة 13/سبتمبر/2019 - 09:19 ص
صدى البلد
منار شعبان
أعلن الفنان تامر عاشور لجمهوره عن خبر خطوبته من دارين حلمي، المرشحة السابقة لملكة جمال الكون لعام 2019.

وأكد الفنان تامر عاشور أنه تعرف على دارين منذ فترة قصيرة، وأنهما لا تجمعهما قصة حب طويلة لكنه متأكد أنها هي من يريد أن تشاركه حياته المقبلة.

ولمعرفة المزيد من التفاصيل يمكنك متابعة الفيديو جراف التالي.

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