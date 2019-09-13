فيديوجراف| خطوبة تامر عاشور على ملكة جمال الكون

أعلن الفنان تامر عاشور لجمهوره عن خبر خطوبته من دارين حلمي، المرشحة السابقة لملكة جمال الكون لعام 2019.



وأكد الفنان تامر عاشور أنه تعرف على دارين منذ فترة قصيرة، وأنهما لا تجمعهما قصة حب طويلة لكنه متأكد أنها هي من يريد أن تشاركه حياته المقبلة.



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