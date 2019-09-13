طلب إحاطة بشأن عجز في أعداد المعلمين بمدارس السادات بالمنوفية

قال النائب سامي المشد، أمين سر لجنة الشئون الصحية، إنه سيتقدم بطلب إحاطة حول نقص أعداد المعلمين والإداريين بمدارس السادات، بمحافظات المنوفية.



وأضاف "المشد"، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد، أن مدارس مدينة السادات بالمنوفية تعاني من عجز شديد في هيئات التدريس، مطالبًا الحكومة بسد هذا العجز، خاصة وأن العام الدراسي الجديد على وشك الانطلاق.



كما أعلن عضو مجلس النواب عن تقدمه بطلب إحاطة حول تراجع الخدمة الصحية بالمستشفيات الجامعية لجامعة السادات أيضًا.



وكان علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، أعلن فض دور الانعقاد الرابع، على أن تتم العودة في الأول من شهر أكتوبر المقبل، بداية دور الانعقاد الخامس، وفقًا لقرار رئيس الجمهورية.



وأكد أن المجلس أنجز في هذا الدور من أدوار الانعقاد أهم التشريعات التي تعكس الصالح القانوني بين الفئات والمصالح، وتلبي الاستحقاقات الدستورية، إذ بلغ عدد مشروعات القوانين التي أقرها المجلس في هذا الدور نحو 156 مشروع قانون بإجمالي عدد مواد بلغ نحو 1701 مادة.