ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

حيلة ذكية.. تخبرك من قام بحظرك على واتساب

الجمعة 13/سبتمبر/2019 - 05:59 ص
تطبيق واتساب
تطبيق واتساب
شيماء عبد المنعم
يشعر بعض مستخدمو تطبيق المراسلة الفورية واتساب "WhatsApp"، بالحيرة أذا ما كان شخصًا ما من جهات اتصالهم قام بحظره، ولكنه ليس متأكد ما أنه قام بالفعل بحظره أما لا، ففي بعض الأحيان لا تظهر لبعض جهات الاتصال على واتساب صورة للملف الشخصي أو حتى أخر ظهور لها على التطبيق.

ويعتقد بعض الأشخاص أن عدم رؤية تلك الأشياء أن صاحب جهة الاتصال قام بعمل حظر له على "واتساب"، ولحسن الحظ هناك العديد من الطرق لمعرفة أذا تم حظرك على أم لا، إليك بعض الخطوات وفقا لما ذكره موقع "Zee Business" الهندي.

1. آخر ظهور و صورة للملف الشخصي: إذا تم حظرك من قِبل شخص ما، فلن تتمكن من رؤية آخر ظهور له على التطبيق أو صورة الملف الشخصي الخاصة به، ولكن ذلك ليس مؤكد ففي حالة عدم تسجيل ذلك المستخدم لرقم هاتفك ضمن جهات اتصال هاتفه، فلن تتمكن أيضًا من رؤية آخر ظهور له على التطبيق و صورة ملفه.

2. الرسالة: إذا قام أحد جهات الاتصال بحظرك، حين تقوم بإرسال رسالة له عبر التطبيق فلن يتم تسليمه رسالتك المرسله إليه، حيث ستظهر لك علامة (صح) واحدة فقط على الرسالة، ولن يتم تسليمها إليه حتى وأن قام بإلغاء الحظر.

3. إجراء مكالمة صوتية أو مكالمة فيديو: سواء كانت المكالمة (مكالمة صوتية أو فيديو) عبر واتساب، سيكتب لك التطبيق "جارى الاتصال" ولكن لن تصل المكالمة إلى الشخص الذي حظرك.

4. إنشاء مجموعة واتساب: هذه الخطوة هي التى تأكد لك فعلا أذا قام شخص ضمن جهات اتصالك بحظرك على تطبيق واتساب أم لا، كل ما عليك فعله هو إنشاء مجموعة جديدة على "واتساب"، وإضافة جهة الاتصال تلك وعند محاولتك لإضافتها، سوف يخبرك التطبيق أنه لا يمكنك إضافة هذه الجهة، وستظهر لك رسالة تقول "تعذر إضافة جهة الاتصال هذه إلى المجموعة"، فقد تم حظرك بالتأكيد.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

احذر منها.. أسباب تعرضك لحظر حسابك على واتساب

هتغير حياتك..20 ميزة مذهلة على تطبيق ماسنجر

هذه التطبيقات تساعدك على استخدام واتساب بشكل أفضل

مش هتحتاج تفتح التطبيق.. مساعد جوجل يعزز طريقة عمله مع واتساب

أفضل من التطبيق الأصلي.. أكثر من 20 ميزة جديدة مبهرة على GB WhatsApp

أبرزها Boomerang.. تعرف على مميزات واتساب الجديدة

ترشيحاتنا

شقيق الفنان محمد علي: أخويا عملنا بلوكات وكلامه كله مرسل لا أساس له.. فيديو ومستندات

بـ الدولار.. تعرف على سعر فستان أيتن عامر فى صاحبة السعادة.. صور

دعاء يوم الجمعة

ولع فى المعازيم.. شاب يحول فرحا لمحرقة بـ الفيوم بسبب حبيبته

الأرصاد: استقرار في درجات الحرارة.. وأمطار يومي السبت والأحد

بيان عاجل من الديوان الأميري بشأن الوضع الصحي لـ أمير الكويت

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ الدولار.. تعرف على سعر فستان أيتن عامر فى صاحبة السعادة.. صور

بعد ولادتها بأيام.. شاهد أناقة زوجة كريم فهمى فى فرح هنا الزاهد وشقيقه

الآلاف يغنون مع تامر عاشور في حفل كامل العدد بـ نادي النصر بالإسكندرية.. صور