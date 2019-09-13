حيلة ذكية.. تخبرك من قام بحظرك على واتساب

يشعر بعض مستخدمو تطبيق المراسلة الفورية واتساب "WhatsApp"، بالحيرة أذا ما كان شخصًا ما من جهات اتصالهم قام بحظره، ولكنه ليس متأكد ما أنه قام بالفعل بحظره أما لا، ففي بعض الأحيان لا تظهر لبعض جهات الاتصال على واتساب صورة للملف الشخصي أو حتى أخر ظهور لها على التطبيق.



ويعتقد بعض الأشخاص أن عدم رؤية تلك الأشياء أن صاحب جهة الاتصال قام بعمل حظر له على "واتساب"، ولحسن الحظ هناك العديد من الطرق لمعرفة أذا تم حظرك على أم لا، إليك بعض الخطوات وفقا لما ذكره موقع "Zee Business" الهندي.



1. آخر ظهور و صورة للملف الشخصي: إذا تم حظرك من قِبل شخص ما، فلن تتمكن من رؤية آخر ظهور له على التطبيق أو صورة الملف الشخصي الخاصة به، ولكن ذلك ليس مؤكد ففي حالة عدم تسجيل ذلك المستخدم لرقم هاتفك ضمن جهات اتصال هاتفه، فلن تتمكن أيضًا من رؤية آخر ظهور له على التطبيق و صورة ملفه.



2. الرسالة: إذا قام أحد جهات الاتصال بحظرك، حين تقوم بإرسال رسالة له عبر التطبيق فلن يتم تسليمه رسالتك المرسله إليه، حيث ستظهر لك علامة (صح) واحدة فقط على الرسالة، ولن يتم تسليمها إليه حتى وأن قام بإلغاء الحظر.



3. إجراء مكالمة صوتية أو مكالمة فيديو: سواء كانت المكالمة (مكالمة صوتية أو فيديو) عبر واتساب، سيكتب لك التطبيق "جارى الاتصال" ولكن لن تصل المكالمة إلى الشخص الذي حظرك.



4. إنشاء مجموعة واتساب: هذه الخطوة هي التى تأكد لك فعلا أذا قام شخص ضمن جهات اتصالك بحظرك على تطبيق واتساب أم لا، كل ما عليك فعله هو إنشاء مجموعة جديدة على "واتساب"، وإضافة جهة الاتصال تلك وعند محاولتك لإضافتها، سوف يخبرك التطبيق أنه لا يمكنك إضافة هذه الجهة، وستظهر لك رسالة تقول "تعذر إضافة جهة الاتصال هذه إلى المجموعة"، فقد تم حظرك بالتأكيد.