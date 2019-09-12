نائب رئيس جامعة عين شمس يتفقد أعمال التطوير بالمدينة الجامعية

أجرى الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، جولة تفقدية شاملة لأعمال التطويرات والتجديدات بالمدينة الجامعية طلبة وذلك في إطار استعدادات جامعة عين شمس برئاسة ألدكتور محمود المتيني لاستقبال العام الجامعي الجديد 2019/2020.



وتم تفقد أعمال التجديد والتطوير بمبنيي (ب) و (ج) والتي شملت الدهانات والكهرباء والنجارة والسباكة بكل أدوار المبنيين والبالغ عددها 4 أدوار حيث يضم كل مبنى 176 غرفة بطاقة استيعابية 352 طالبا لكل مبنى فضلًا عن تطوير قاعات الاستذكار ودورات المياه الملحقة بكل مبنى.



كما تفقد الدكتور عبد الفتاح سعود جميع حدائق ومشاتل المدينة الجامعية طلبة والوقوف على ما تم بها من تجديدات ووجه بالاستفادة من إنتاجية المشاتل لخدمة أعمال التشجير والتزيين بالحرم الجامعي ومختلف الكليات.



كما كلف بسرعة الإنتهاء من تجديد الحدائق وتزويدها ببرجولات ومقاعد لخدمة الطلاب وزيادة المساحات الخضراء بالمدينة الجامعية بما يعد متنفس آمن وصحي للطلاب وينعكس إيجابًا على صحتهم النفسية والمظهر الجمالي للمدينة.



وأكد الدكتور عبد الفتاح سعود أن أعمال التطوير التي تمت بمبنى ( ب) ، ( ج) انتهت في وقت قياسي لم يتجاوز أسبوعين ، وذلك بفضل الجهود الدؤوبة لكافة الجهات المعنية.



وأضاف أن أعمال التطوير مستمرة وفق خطة زمنية مسبقة للوصول بمستوى الخدمة بالمدن الجامعية للمعايير العالمية ، وذلك حرصًا على توفير سبل الراحة لأبنائنا الطلاب وتوفير جو أسري آمن يقلل من شعورهم بالاغتراب ويضمن للأسر الاطمئنان على ذويهم.



يذكر أن قطاع شئون التعليم والطلاب برئاسة الدكتور عبد الفتاح سعود يجري العمل به على قدم وساق استعدادًا لاستقبال العام الجامعي الجديد كما تتواصل جهوده المكثفة للإنتهاء من البرنامج الشامل لكرنفال استقبال الطلاب الجدد والقدامى والذي يحمل الكثير من المفاجآت والأنشطة ؛ لضمان الاستمتاع بعام جامعي مميز.