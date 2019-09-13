ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

واجب المُعلّمِ والمُتعلمِ موضوع خطبة الجمعة في مساجد الجمهورية

الجمعة 13/سبتمبر/2019 - 12:13 م
خطبة الجمعة
خطبة الجمعة
عبد الرحمن محمد
حددت وزارة الأوقاف موضوع خطبة الجمعة المقبلة بجميع مساجد الجمهورية لتكون بعنوان " وَاجِبُ المُعَلِّمِ والمُتَعَلِّمِ ".

وطالبت وزارة الأوقاف، جميع الأئمة، بالالتزام بنص الخطبة أو بجوهرها على أقل تقدير مع الالتزام بـضابط الوقت ما بين 15 – 20 دقيقة كحد أقصى، معربة عن ثقتها في سعة أفقهم العلمي والفكري، وفهمهم المستنير للدين، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة من ضبط للخطاب الدعوي، مع استبعاد أي خطيب لا يلتزم بموضوع الخطبة.

وقالت الوزارة في بيان لها: نحن على مشارف عام دراسي جديد نسأل الله عز وجل ان يكون عام جد واجتهاد وتفغوق لجميع أبنائنا، مؤكدة ان الإسلام أعطى العلم أولوية كبرى وعناية خاصة فهو حياة القلوب ومصابيح الأبصار إذ يبلغ العلم بصاحبه منازل الأخيار والدرجة العالية في الدنيا والآخرة وبه توصل الارحام ويعرف الحلال والحرام .

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الأوقاف: واجب المعلم والمتعلم.. موضوع خطبة الجمعة المقبلة

ترشيحاتنا

إسراء غريب فتاة عذراء قتلها الجن.. تفاصيل مثيرة لـ آخر 3 أيام في حياتها

أضرار القهوة.. احذر 24 خطرا يهدد صحتك

تعرف على حقيقة تعاقد الحكومة على تنفيذ مشروع المونوريل بتكلفة باهظة

موعد والقنوات الناقلة لـ مباراة الزمالك وجينراسيون السنغالى

ديربي الرياض.. أرقام تاريخية قبل مواجهة النصر والشباب بالدوري السعودي

أوقعته في شباكها من أجل ثروته.. زوجة بالدقهلية تخدر زوجها وتصوره عاريا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل صينية الرقاق الطرى.. 4 وصفات مميزة .. بالصور

بإطلالة كلاسيكية.. هند صبري تتألق بمهرجان تورونتو السينمائي الدولي

بإطلالة جذابة.. زوجة أحمد داوود تتألق في حفل زفاف هنا الزاهد