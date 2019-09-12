استعدادا للعام الدراسي .. التعليم: صيانة شاملة لــ 159 مدرسة

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه في اطار الاستعداد لاستقبال العام الدراسي الجديد 2019/2020، تم مرور لجان من فروع الهيئة والمديريات بالمحافظات للمرور على جميع المدارس للتأكد من جاهزيتها واستعدادها لاستقبال العام الدراسي الجديد .



وأوضحت الوزارة، خلال المؤتمر الصحفي المنعقد الان بمقر الوزارة، أن الابنية التعليمية عملت على صيانة 15 ألف فصل على مستوى الجمهورية.



وقالت وزارة التربية والتعليم إن هناك عملية صيانة شاملة لــ 159 مدرسة لمدارس التعليم العام، كما تم عمل صيانة شاملة لــ 93 مدرسة بالتعليم الفني .



وأضافت انه تم عمل صيانة بسيطة و عادية لــ 747 مدرسة ، وتم اصلاح اسوار 53 مدرسة .